São Vicente: Associação de Amizade Cabo Verde – China realiza show no Centro Cultural do Mindelo

29/01/2023 01:20 - Modificado em 29/01/2023 01:20

A Associação de Amizade Cabo Verde – China (Amicachi) realizou, este sábado, 28, um show cultural com entrada livre no Centro Cultural do Mindelo, em São Vicente.

Segundo nota da Amicachi, esta actividade acontece no âmbito da 9ª edição da Semana Cultural Chinesa em Cabo Verde, que decorre desde 21 Janeiro até este sábado, 28, com actividades na Praia, Mindelo e no Sal.

Antes do show cultural aconteceu um fórum online sobre 25 anos da Cooperação para Formação Superior entre Cabo Verde e a China com abertura presidida pelo embaixador de Cabo Verde na China, Arlindo do Rosário, e do Presidente da Amicachi, José Correia.

O objectivo deste fórum, avançou a mesma nota, é “avaliar o percurso desta cooperação, as experiências e os ganhos, bem como os desafios e as perspectivas”.

Assim, estarão previstos dois painéis, sendo o primeiro que versará sobre “o percurso dos 25 Anos de Formação Superior na China, o Enquadramento Profissional dos Formados e Situação actual” com os oradores Francisco Mendes Samora Rendall, moderado por Luís de Pina e o segundo painel será “os desafios da Formação Superior na China e Perspectivas” com os oradores Nuno Furtado e Emanuel Monteiro, também moderado por Luís de Pina.

Conforme a Amicachi, através da realização da Semana Cultural Chinesa pretende-se contribuir para a promoção da cultura chinesa em Cabo Verde, da cultura cabo-verdiana e fortalecer o intercâmbio entre as duas culturas, bem como a construção de um espaço de fomento e desenvolvimento das relações entre os dois países em diversos domínios, nomeadamente cultura, educação, empresarial e outros domínios.

Inforpress