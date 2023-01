Carnaval: Flores do Mindelo abre os desfiles e Monte Sossego encerra

29/01/2023 01:13 - Modificado em 29/01/2023 01:13

A Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente (LIGOC-SV) e os grupos oficiais acordaram a mudança do horário do desfile oficial marcado para a terça-feira de Carnaval, dia 21 de Fevereiro, para as 18:30.

Esta decisão foi anunciada na noite desta sexta-feira pelo presidente da Ligoc, Marco Bento, durante a cerimónia de sorteio da ordem do desfile dos grupos oficiais que este ano vão desfilar no Carnaval de São Vicente.

Sendo assim, o primeiro grupo a desfilar será o Flores do Mindelo, que iniciará às 18:30, seguido do Estrela do Mar às 19:00, Cruzeiros do Norte às 19:30 e Monte Sossego inicia o desfile às 20:00.

O grupo Flores do Mindelo vai desfilar com o enredo “Renascer num voo” e com um desfile com 800 a mil figurantes. O Estrela do Mar fará um desfile à volta do enredo “No Salvá nos planeta azul” que irá envolver cerca de 800 figurantes, o grupo Cruzeiros do Norte sairá com o enredo “Três Cosa Sab na Vida: Saúde, Dinheiro e Amor” e com 1400 foliões.

E, por último, o grupo Monte Sossego vai desfilar com o enredo inspirado no poema do falecido escritor, político, diplomata e poeta mindelense, Onésimo Silveira, “O povo das ilhas quer um poema diferente para no poema do povo das ilhas”.

A Câmara Municipal de São Vicente já disponibilizou a primeira tranche do financiamento aos grupos e, neste momento, todos já trabalham nos estaleiros para a construção dos respectivos carros alegóricos mas queixam-se das dificuldades que têm encontrado para comprar os materiais devido à “subida de preços” ou por causa da “falta de stock no mercado”.