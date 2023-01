SIMILI vai direcionar valor angariado na Ocean Race a uma causa de ação social em São Vicente

27/01/2023 20:45 - Modificado em 27/01/2023 20:45

O projeto SIMILI coordenou a sustentabilidade da Ocean Race que decorreu de 20 a 25 de janeiro em Mindelo, e com isso obteve um resultado muito positivo. A SIMILI prometeu assim levar aos vários eventos em São Vicente as suas ideias de gestão do lixo, visto que houve uma boa colaboração das pessoas que assimilam as ideias do projeto.

Conforme a coordenadora do projeto, Helena Moscoso, o resultado positivo obtido foi graças a sua equipa de voluntários que ajudou as pessoas a assimilarem as ideias do projeto piloto e a serem mais amigos da natureza.

“Sem dúvida nenhuma que houve uma colaboração por parte do público que abraçou a iniciativa”, constatou esta responsável que acredita que o sistema pode ainda ser melhorado, “mas que, da mesma forma, fez com que não houvesse quase lixo nenhum no chão”.

A mesma notou a vontade de mudança nas pessoas, de poderem ser “mais amigos do ambiente e dos oceanos”, se está perante uma área muito desprotegida. “Se calhar se fosse produzido o mesmo lixo e não houvesse este tipo de intervenção, o mesmo lixo que é extraído em outros festivais, iriamos ter o vento a carregar os objetos de plástico para o mar”, frisou.

Relativamente aos copos, que foram oferta de algumas empresas parceiras, Helena Moscoso falou no destino do valor angariado. “São copos que seguidamente com o dinheiro que foi angariado, as pessoas que não levantaram a caução, será direcionado a uma causa de ação social em São Vicente”, avançou.

A SIMILI implementou neste evento um sistema de reutilização de copos, onde cada pessoa que entrar no recinto tem que adquirir um copo sob caução que terá um valor de 300$00.

Brevemente a SIMILI vai divulgar um inquérito de satisfação dos visitantes que realizou no evento, além da quantidade de lixo que foi produzida diariamente no evento.

De referir que três workshops foram promovidos pela SIMILI na Ocean Race, onde teve a oportunidade de trazer a questão da gestão de lixo e utilização de descartáveis em Cabo Verde.

AC – Estagiária