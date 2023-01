São Vicente: Comissão de Organização do Ocean Race acredita que respondeu todas as demandas do evento

Num balanço sobre o grande evento que a ilha de São Vicente, neste caso o Ocean Race, recebeu a poucos dias, a comissão de organização dá nota positiva a esta iniciativa que arrastou milhares de visitantes nacionais e internacionais para o Porto Grande

O coordenador do projeto Ocean Race Village, Ivan Santos, afirmou que a Ocean Race provou ser mais do que uma corrida, mais do que uma regata, além de carregar a bandeira da proteção dos oceanos e do meio ambiente.

“É um protesto para colocar na agenda pública questões ecológicas e buscarmos soluções rentáveis a todos os níveis”, sublinhou este responsável que acredita que o grupo conseguiu responder a todas as demandas técnicas, logísticas e também de adesão do público.

O que para Ivan Santos e sua equipa foi um “sentimento de muita satisfação” é observar a participação de nacionais e internacionais no evento.

“Chegar ao fim do dia e encontrar as pessoas e perceber o ambiente agradável, e tranquilo, muita paz , muita comemoração, interação entre as pessoas da organização e os marinheiros”, expressou Santos que falou em “sentimento de dever cumprido” e ter provado aos organizadores do Ocean Race a capacidade conseguir realizar este evento em Cabo Verde

A logística, os meios tecnológicos de rede de conexão de internet, o espaço disponibilizado pela Enapor, foram muito bem conseguidos. No entanto, há algo que segundo a organização poderia ter sido melhorado, mas entende que se está em processo.

“O número de camas disponível em São Vicente tem uma relação direta e indireta com o evento poderá melhorar de certa forma, já que está em construção cerca de 5 hotéis, o que poderá no futuro não somente eventos com este, como outros, os promotores poderão sentir mais confiança em ter disponibilidade de quartos e camas para organizar um evento desta magnitude ou maior ainda”, explicou Ivan Santos.

Segundo o coordenador, o primeiro dia, na sexta-feira, foi o que contou com menos pessoas, com cerca de oito mil, mas a partir daí foi sempre a aumentar, com 11 mil e 12 mil nos dois dias seguintes e a maior enchente a ser registada na segunda-feira, com cerca de 16 mil pessoas.

No geral, mais de 40 mil pessoas visitaram a vila criada na cidade do Mindelo, na ilha cabo-verdiana de São Vicente, para receber a Ocean Race. No total, foram 11 veleiros da Ocean Race que estiveram e de dia 20 a 25, no Mindelo. Os cinco barcos da categoria IMOCA, considerados “super veleiros”, partiram rumo à Cidade do Cabo (África do Sul), e os seis da categoria VO65 regressaram aos países de origem para integrar a regata no mês de Junho.

