Futebol Feminino/Torneio da UFOA: Seleção nacional pronta para defrontar Gâmbia esta sexta-feira

26/01/2023 16:21 - Modificado em 26/01/2023 16:27

A seleção feminina de Cabo Verde terá como adversária a sua congénere Gâmbia, nesta sexta-feira vão disputar as meias finais da prova, o Torneio da UFOA que está a ser realizado na ilha do Sal. A selecionadora nacional garantiu que Cabo Verde está pronto para o duelo com as gambianas.



A Gâmbia garantiu o apuramento para as meias-finais, após vencer a Guiné-Conacri, por 1-0. Com isso, a seleção nacional está pronta para este duelo, conforme garantia deixada pela treinadora Silvéria Nédio que, no entanto, chama a atenção para a qualidade do adversário.



“Gâmbia é uma boa equipa… É uma equipa com ataque e defesa constituído. Mas Cabo Verde tem uma seleção muito forte e não muda nada perante outros jogos. Temos uma identidade certa nos nossos jogos”, destacou.



Contra a Gâmbia, a selecionadora garante que a seleção vai dar o máximo de si, mas respeitando sempre o adversário, para se poder atingir o objetivo que é chegar à final. “Para chegar a final temos que ter um jogo muito mestria, muito importante, saber liderar a defesa da Gâmbia, com uma frente muito forte e de seguida tentar ganhar o jogo”, enfatizou.



Na fase de grupos, a equipa nacional esteve muito forte, marcou 10 golos e não sofreu. Uma das jogadoras em destaque é Ivânia Moreira “Vá”, autora de 7 golos. A selecionadora nacional elogiou a qualidade da atleta, mas destacou também todo o grupo.



Os jogos das meias-finais estão agendados para sexta-feira, 27, a partir das 14:00, no Estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal. De seguida, às 17h, medem forças Senegal e Guiné-Bissau.

Cabo Verde, Guiné Bissau e Mauritânia estão inseridas no Grupo A, ao passo que as equipas nacionais do Senegal, da Guiné Conacri, da Serra Leoa e da Gâmbia partilham o Grupo B.



A prova regional acontece de 20 de janeiro a 1 de fevereiro, na ilha do Sal.



AC