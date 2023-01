Atividade sísmica sentida em São Vicente e Santo Antão esta madrugada

26/01/2023 10:44 - Modificado em 26/01/2023 10:44

Na madrugada desta quinta-feira, um sismo foi sentido na ilha de São Vicente por volta das 3h16. A comunicação social também dá conta que na ilha de Santo Antão este fenómeno foi sentido. Até ao momento, não se regista danos maiores.

Nas redes sociais, alguns sanvicentinos dão conta deste sismo. Durante o sismo sentido na ilha, poderão ser notados vários latidos de cães espalhados pela cidade, bairros e localidades, por conta do susto. Em várias localidades, alguns moradores acordaram e saíram para ver o que se passava.

Segundo a Inforpress, ainda não se sabe a magnitude do sismo e nem qual das ilhas poderá ter tido epicentro, uma vez que o geólogo do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, em São Vicente, Bruno Faria, disse ainda não ter autorização superior para dar informações à imprensa.

O técnico acrescentou que outros detalhes só podem ser dados através do Gabinete do ministro de Agricultura e Ambiente, que poderá contactar a imprensa mais tarde.

Relativamente à ilha de Santo Antão, a Agência de Notícia avança que em várias localidades do município do Porto Novo, o tremor de terra foi sentido, em muitos casos até com forte intensidade sem, contudo, deixar danos maiores.

Em Alto Mira, Tarrafal de Monte Trigo, Planalto Norte e Ribeira das Patas, o tremor de terra, que aconteceu depois das 03:00, foi sentido com muita intensidade, mas ainda não há registo de estragos.

Em Alto Mira, o morador Amadeu Ramos confirmou que portas e janelas das casas abalaram e que algumas pedras caíram na estrada de acesso à localidade, mas sem criar sobressaltos à população.

No Planalto Norte, o delegado municipal, Manuel Lima, também confirmou a ocorrência do tremor, que “foi muito forte”, mas não foi ainda contactado pelos moradores sobre eventuais danos.

Igualmente, na Ribeira das Patas, o líder associativo, Arlindo Delgado, disse à Inforpress que essa localidade sentiu o tremor, desconhecendo, também, se terá havido estragos nas vias de acesso e nas habitações.

Os serviços da proteção civil no Porto Novo informaram que não receberam, até agora, qualquer pedido de auxílio por parte da população.

“Até agora, não recebemos qualquer chamada das pessoas pedindo auxílio. A situação é de normalidade, já que não temos conhecimento de qualquer facto que pudesse exigir a intervenção dos serviços da proteção civil”, avançou o comandante dos bombeiros, Balbino Gomes.

Cabo Verde, terá registado por volta das 3h30 um sismo, com alguma intensidade. O epicentro terá sido registado mais próximo de Santo Antão.

Nas redes sociais várias pessoas relatam o fato. Há quem tenha descrito ter sentido dois abalos, um a seguir a outro.

Além destas localidades, internautas dão conta do sucedido em Ponta do Sol e também em outras ilhas, como Fogo e Santiago.

NN/Inforpress