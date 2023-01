Ocean Race – Veleiros partem de São Vicente para Cidade do Cabo – África do Sul numa

viagem de 14 dias

25/01/2023 23:41



Após cinco dias em São Vicente, com o primeiro veleiro a atracar no Porto Grande do Mindelo, no sábado, 21 de janeiro, o Team Holcim-PRB, as embarcações rumaram hoje a tarde, quarta-feira, para a segunda etapa da prova da Ocean Race, com destino a Cape Town, (Cidade do Cabo).

A organização da regata prevendo um tempo de passagem de 14 a 15 dias para a etapa 2, espera-se que os barcos líderes cheguem à Cidade do Cabo por volta de 8 ou 9 de fevereiro.

A curta escala marcou a primeira vez que a Ocean Race visitou o país, mais concretamente a

ilha de São Vicente.

Durante os dias em Mindelo, multidões se aglomeraram no Ocean Live Park para dar as boas-vindas às frotas VO65 e IMOCA ou à chegada no fim de semana passado, independentemente da hora, e auxiliadas pelo programa de entretenimento e shows que manteve o Ocean Live Park pulando tarde da noite durante a escala.

Em terra, o The Ocean Race Summit Mindelo reuniu mais de 300 defensores do oceano em Cabo Verde na segunda-feira, incluindo o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres; Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva; e o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, para discutir redobrar os esforços para proteger o oceano.

Na pista de corrida na quarta-feira, as equipes tiveram uma volta curta em um percurso de alcance para navegar antes de partir para o mar, a caminho da Cidade do Cabo, a quase 4.000 milhas náuticas de distância.

Foi o ambiente GUYOT de Robert Stank – Team Europe e Charlie Enright’s 11th Hour Racing Team que saiu da linha com velocidade, logo à frente de Biotherm e Holcim-PRB, com Team Malizia em último lugar.

No alcance, o ambiente GUYOT segurou Holcomb-PRB para liderar ao redor da marca e no retorno pela linha de partida antes de ir para o mar, Stanjek e sua tripulação mostraram bom manuseio do barco urante as manobras para conduzir a frota para o mar.

Pouco tempo depois, era Holcim-PRB com a 11th Hour Racing Team a barlavento e com vento melhor, liderando o GUYOT einvironnement – Team Europe, Biotherm e Team Malizia.