Voos internos em Cabo Verde com aumento homólogo superior a 33% em Dezembro

25/01/2023 23:38 - Modificado em 25/01/2023 23:39



Os voos domésticos em Cabo Verde movimentaram quase 24.100 passageiros em Dezembro, um aumento homólogo superior a 33%, segundo dados da Agência de Aviação Civil (AAC) compilados hoje pela Lusa.

De acordo com informação da agência que regula o sector em Cabo Verde, em Dezembro registou-se um movimento global de 48.188 passageiros em voos domésticos, em embarques e desembarques, nos quatro aeroportos internacionais e três aeródromos do país. Como cada passageiro é contado no embarque e no desembarque (aeroportos diferentes), trata-se de um movimento equivalente a 24.094 passageiros em voos domésticos num mês.

Este movimento compara com os 36.073 passageiros em Dezembro de 2021 (+33,6%), período ainda afectado pelas restrições impostas face à covid-19, e com o recorde (desde o início da pandemia) de quase 30.000 em Agosto de 2022.

Em Dezembro de 2019, antes da pandemia de covid-19, 71.425 passageiros foram transportados nos voos domésticos no arquipélago.

No mês passado foram contabilizados ainda 902 voos domésticos em Cabo Verde, contra os 707 em Dezembro de 2021.

Os voos domésticos eram operados desde 17 de Maio de 2021 apenas pela angolana BestFly, em regime de concessão emergencial de seis meses atribuída pelo Governo cabo-verdiano. A partir de 24 de Outubro, a BestFly passou a operar apenas com a Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV, companhia que adquiriu em Julho de 2021), terminando o regime de concessão emergencial.