Futebol Feminino/UFOA: Gâmbia e Cabo Verde defrontam-se nas meias-finais

25/01/2023 23:31 - Modificado em 25/01/2023 23:32



A selecção feminina da Gâmbia vai ser adversária de Cabo Verde nas meias-finais do Torneio

a UFOA, ao garantir hoje, após vencer a Guiné-Conacri, por 1-0, a segunda posição do grupo

B.

O único golo da partida, a contar para a terceira jornada do grupo B, realizada no Estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal, foi apontado por Catherine Jatta, que fez o seu sexto golo na prova, na conversão de uma grande penalidade.

As “Escorpiões”, nome como é conhecida a selecção da Gâmbia, terminam a fase de grupos com seis pontos e mesmo com a derrota do Senegal (seis pontos) com a Serra Leoa, agendado para 17:00, ficam na segunda posição do grupo, pelo facto de ter perdido (4-1) com as senegalesas.

Sendo assim, na outra semifinal, o Senegal, que já tem garantido o primeiro lugar do grupo B, vai defrontar a Guiné-Bissau, segundo lugar do grupo A.

Os jogos das meias-finais estão agendados para sexta-feira, 27, a partir das 14:00, no Estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal.

Classificação dos grupos:

Grupo A: Cabo Verde (seis pontos), Guiné-Bissau (três pontos) e Mauritânia (zero ponto)

Grupo B: Senegal (seis pontos, menos um jogo), Gâmbia (seis pontos), Guiné-Conacri (três

pontos) e Serra Leoa (zero ponto, menos um jogo).

Cabo Verde, Guiné Bissau e Mauritânia estão inseridas no Grupo A, ao passo que as equipas

nacionais do Senegal, da Guiné Conacri, da Serra Leoa e da Gâmbia partilham o Grupo B.

A prova regional acontece de 20 de Janeiro a 01 de Fevereiro, na ilha do Sal.

Inforpress