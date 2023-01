São Vicente: Manuel do Rosário da Fátima lança “Raízes e Ramos Quinta Geração”

25/01/2023 23:31 - Modificado em 25/01/2023 23:31



O escritor Manuel do Rosário da Fátima apresenta, na quinta-feira, o seu primeiro romance “Raízes e Ramos Quinta Geração”, no Centro Cultural do Mindelo, em São Vicente.

O lançamento do livro, na cidade do Mindelo, acontece depois da apresentação feita no Luxemburgo e nos Países Baixos, e estará a cargo de Isabel Lobo.

De acordo com o prefácio assinado por Ana Cordeiro, o livro aborda a história de Santo Antão, terra natal do autor, “uma ilha moldada pelas mãos, coragem e resistência dos seus habitantes, onde cada pedaço de terra arável foi roubado às rochas e onde os primeiros caminhos abertos eram um frágil compromisso entre a montanha e o precipício”.

Para Ana Cordeiro, o livro traz à liça “Uma saga familiar que sintetiza e simboliza a história da ilha e a infindável capacidade de adaptação dos seus habitantes a uma terra generosa, sim, mas que precisa ser amada e cuidada”.

Ainda de acordo com a mesma fonte, a obra é “uma evocação de tradições, danças e contradanças, usos, costumes e técnicas de um tempo em que tudo se fazia e pouco ou nada se comprava”.

Professor reformado, Manuel do Rosário da Fátima, nasceu em Chã de Mar, Ribeira Alta, Santo

Antão, no dia 20 de Janeiro de 1958 e vive em São Vicente desde os seis anos.

Inforpress