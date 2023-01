Parlamento: MpD e PAICV com posições diferente sobre o desenvolvimento de Santo

25/01/2023 18:13 - Modificado em 25/01/2023 18:13

Os deputados regressaram nesta quarta-feira, 25, ao parlamento para a segunda sessão do ano. Durante as intervenções o Movimento para a Democracia afirmou que a ilha de Santo Antão recebeu e está a receber obras que têm colocado a ilha em processo de desenvolvimento. Por outro lado o Partido para a Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição) acredita que a ilha está a ser enganada com projetos que não sai do papel

Durante a sua intervenção, o deputado Armindo Luz do MpD começou por elencar as grandes figuras que fazem sobressair a ilha, com destaque na literatura, música, produções típicas da ilha como o grogue, festas de romarias, entre outros.

Além destes, mencionou infraestruturas construídas na ilha, desde estradas, requalificação de cidades e de várias localidades no interior da ilha, falou nas “grandes realizações de Santo Antão, tendo como pano de fundo a implementação de um novo modelo de desenvolvimento”.

“Estamos perante um governo com obras feitas, em curso, e com projetos concretos para consolidar o processo de desenvolvimento da ilha”, afirmou Armindo Luz que enumerou as várias aldeias turísticas espalhadas pela ilha das montanhas, e que incluem também outras intervenções e desencravamento de localidades.

As recentes atribuições internacionais à localidade de Fontainhas e a visita do Secretário Geral das Nações Unidas são marcos que destacou a ilha nos últimos dias.

Por outro lado, o PAICV, na voz da deputada Carla Lima faz observações diferentes e disse não concordar com a avaliação que o Deputado Armindo Luz fez em relação ao desenvolvimento de Santo Antão.

Lima apoiou nos últimos estudos sobre a ilha mostra que Santo Antão tem perdido população, principalmente a população jovem, “por falta de oportunidades, falta de emprego e de atenção deste governo do MpD”.

O PAICV afirmou que desde 2016, a ilha é “enganada” com projetos que nunca saem do papel, e a título de exemplo apontou a prometida construção de um aeroporto, a ampliação de um porto, e a aldeia Fontainhas que é “enganada com uma estrada que nunca saiu do papel ao mesmo tempo que os jovens pedem melhores condições para que se fixem nesta aldeia”.

Nesta quarta-feira, 25, o ponto alto da agenda foi o debate com o primeiro-ministro.

O debate com Ulisses Correia e Silva, agendado para o último dia, sexta-feira, e sob proposta da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID – oposição), versará sob o tema “A inflação e o seu impacto na vida dos cabo-verdianos”.

AC – Estagiária