Porto Novo volta a receber navio de cruzeiro com mais de 500 turistas a bordo

24/01/2023 19:36 - Modificado em 24/01/2023 19:37

Porto Novo, em Santo Antão, voltou hoje a receber a escala de um navio de cruzeiro, a primeira de 2023, ano em que estão programadas 14 escalas.

Escalou hoje o Porto Novo o navio Vasco da Gama, com mais de 500 turistas a bordo, facto que deixou satisfeitos os operadores turísticos pela movimentação “fora do comum” que trouxe à ilha de Santo Antão.

Desde Outubro, com o arranque da temporada de cruzeiros, Porto Novo tem vindo a receber vários navios de cruzeiros com “centenas” de turistas a bordo.

A Câmara Municipal do Porto Novo regozijou-se com a dinâmica que este segmento de turismo está a ganhar em Santo Antão, que, acredita, está a entrar num “novo capítulo” neste sector, depois da pandemia de covid-19.

Porto Novo recebe, até final da temporada de turismo de cruzeiros, em Maio, sete escalas de navios de cruzeiros.

Ao longo deste ano de 2023 estão previstas ao todo 14 escalas no porto do Porto Novo.