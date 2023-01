Governo assina acordo com a Moave para baixar preço do trigo – Preço do pão deve voltar a baixar

Com base num acordo de cooperação entre a Moave e o Governo, o Ministro da Agricultura e Ambiente, disse hoje, 24 janeiro, em Mindelo, São Vicente, que foi assinado um acordo que tem como objectivo fazer baixar o saco de farinha de trigo de 4600 para 4.100 escudos e com desconto para a indústria panificadora. “O saco de 50 quilos vai sair por 3.936 escudos”, alertou

Com este acordo, com efeitos imediatos, Gilberto Silva, espera que isso deva fazer baixar o preço do pão de carcaça, que é um produto de base para as famílias.

Contudo, lembrou a mesma fonte, isso não depende da Moave e nem do Governo. “Em Cabo Verde nós, (governo) não regulamos o preço do pão da carcaça, entretanto esperamos que essa medida venha conter a escalada do preço do pão”.

Para o ministro, a concorrência da indústria panificadora, poderá ser a base para que possamos ter os melhores preços.

“Achamos que chegamos a um preço abordável tendo em conta a conjuntura internacional, com uma escalada de preço a nível mundial, em que todos os países estão a sofrer”, afirmou o ministro, que reiterou ainda, a conjuntura internacional que tem como consequência a escalada de preços mundial que atinge todos os países.

Diz que há uma tendência global para a baixa, mas isso ainda não se verifica na prática como gostaríamos em nosso país ainda na na prática.” O governo vai manter atento, analisar e intervir onde for necessário para que possamos assegurar o sistema alimentar no seu todo seja resiliente para que possamos fazer frente ao choque.

A novidade, com efeitos imediatos, foi avançada no Mindelo pelo ministro na sequência de uma visita à Moave.

O ministro enalteceu, por fim, a articulação conseguida entre o Ministério da Agricultura e Ambiente, que coordena a política da segurança alimentar e nutricional de Cabo Verde, o Ministério do Comércio, o Ministério das Finanças e ainda a “boa colaboração” da Moave.

