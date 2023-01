“Passeio Alma das Ilhas” em Mindelo já conta com 52 nomes de figuras cabo-verdianas

24/01/2023 13:08 - Modificado em 24/01/2023 13:08



A iniciativa levada a cabo pelo governo de Cabo Verde, projeto “Passeio Alma das Ilhas”, localizado na Rua de Lisboa, já conta, neste momento, com 52 nomes fixados de músicos, compositores, cantores, escritores, cientistas, jornalistas, artesãos e artistas plásticos são alguns dos homenageados.

Nesta semana, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, acompanhado do presidente substituto da Câmara Municipal de São Vicente, Rodrigo Martins, e eleitos municipais visitou o “Passeio Alma das Ilhas”.

Conforme o Ministério da Cultura, trata-se de uma espécie de “all of fame ” cabo-verdiano que vem homenagear e eternizar, nas ruas de Cabo Verde, ilustres da arte e cultura cabo-verdiana.

A exemplificar, no passeio se pode encontrar nomes de Cesária Évora, Code di Dona, Celina Pereira, Luís Morais, Germano Almeida, Nha Nacia Gomi, Bela Duarte, Orlando Pantera, entre várias outras figuras cabo-verdianas que deram e/continuam a dar as suas contribuições para Cabo Verde.

O MCIC lembra que para São Vicente foram previstos 100 nomes para o “Passeio Alma das Ilhas”, com a escolha do pé, um dos símbolos que representa a nossa “Diva dos pés descalços”, Cesária Évora.

Além disso, recai, também, sobre “a representatividade deste no percurso tanto da cultura pela via da simplicidade, como o do homem e da mulher cabo-verdiana nas suas lutas, conotado pela simbologia da resistência e resiliência, feito pelo Atelier Piká Pedra”.

AC