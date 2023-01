São Vicente: Clube Castilho almeja várias atividades desportivas para comemorar os seus 100 anos

24/01/2023 13:04 - Modificado em 24/01/2023 13:05



Quase a completar 100 anos, o Grêmio Sportivo Castilho em Mindelo, São Vicente, no dia 19 de fevereiro vai comemorar o centenário. A direção do clube já elaborou uma programação diversificada, que além de futebol, inclui outras modalidades.

De acordo com o presidente do clube, Emanuel Rodrigues, as comemorações devem arrancar no início do próximo mês e estenderem-se até dezembro. As comemorações, avançou, vão ter uma forte componente desportiva com destaque para um torneio quadrangular de futebol sénior nacional.

Além deste, a ideia é realizar torneios de futebol feminino, de escalões, corridas de bicicleta, atletismo, torneios de ténis e jogos de salão (ping pong, bilhar).

Vão estar ainda incluídas nas festividades do clube atividades com a vertente social, desde campanhas de recolha e doações de gêneros alimentícios, roupas, utensílios de uso doméstico.

“Pretendemos ainda realizar uma campanha de doação de sangue onde vamos envolver toda a direção, equipa técnica, jogadores, e sócios do clube, para que o sangue seja doado ao Banco de sangue do Hospital Batista de Sousa”, anunciou.

Consta também do programa homenagens a figuras que se destacaram no crescimento e no desenvolvimento da agremiação. As atividades vão ser encerradas em dezembro com o tradicional baile para sócios, atletas, dirigentes e simpatizantes.

De referir que este clube azul da cidade do Mindelo, recentemente tem nova equipa técnica constituída por jovens, incluído o treinador principal, Vaduca Soares, que chega para substituir Américo Medina, “Miki” que saiu a cerca de um mês para assumir o comando técnico do CS Mindelense.