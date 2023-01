Bancada do PAICV na AMSV indignada por ter ficado de fora da comemoração do Dia do Município

Pelo terceiro ano consecutivo a bancada do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde (PAICV) na Assembleia Municipal de São Vicente ficou de fora das comemorações do Dia do Município. Uma situação que o partido considera “uma clara tentativa de silenciamento da oposição”.

Numa nota enviada ao Noticias do Norte, a bancada do PAICV disse não entender como “a comemoração do Dia do Município deixou de fora os legítimos representantes do Povo na Assembleia Municipal, retirando-lhes o legítimo direito de uso da palavra na sessão”, visto que esta é uma data maior à nível Municipal.

Esta questão foi abordada e o partido exigiu a presidente da AMSV a sua participação, mas foi recusada.

“Para nossa surpresa a Presidente informou-nos que o Presidente da Câmara categoricamente e numa postura antidemocrática, decidiu que apenas haveria a intervenção do membro do Governo, da Presidente da Assembleia Municipal e do Presidente da Câmara”, explicou.

Com isso, a bancada considerou que esta é uma “clara tentativa de silenciamento da oposição num dos atos políticos mais importantes da vida da nossa ilha e da qual a Presidente da Assembleia Municipal não está isenta de culpas”.

No entender do partido a comemoração fica “manchada pela fraca cultura democrática revelada ao longo do processo de preparação da Sessão”, além dos “graves acontecimentos ao longo do ano de 2022”, como a não apreciação do relatório de atividades, balancetes e contas de gerência de 2021, a não aprovação dos instrumentos de gestão de 2023.

“Por tudo isso, a Bancada do PAICV na AM entende que tal posição se configura numa usurpação da vontade popular por parte do Presidente da Câmara e como tal a nossa bancada decidiu, em modo de protesto, não comparecer à sessão solene comemorativa do Dia do Município, que se celebrou ontem 22 de janeiro”, lê-se no referido documento.

Apesar destes acontecimentos, a bancada do PAICV reafirma o seu firme propósito de continuar a trabalhar em prol do desenvolvimento da Ilha e do Município de São Vicente, “mas sempre estribados no cumprimento das regras e princípios fundamentais em democracia”.

