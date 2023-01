Presidente da Assembleia Municipal apela ao cumprimento de promessas destinadas a ilha de São Vicente

23/01/2023 10:07 - Modificado em 23/01/2023 10:07

No âmbito das comemorações do dia da ilha de São Vicente, celebrado este dia 22 de janeiro, a presidente da Assembleia Municipal exortou ao governo e à autarquia local para o cumprimento das promessas destinadas à ilha do monte cara, por forma ao “engrandecimento e desenvolvimento de São Vicente”.

“Apelamos ao governo e a Câmara Municipal de São Vicente para o cumprimento de todos os projetos, as promessas destinadas a esta ilha, porque São Vicente apela a mais emprego, mais atenção aos cuidados de Saúde”, exortou Dora Pires que discursava em sessão solene em comemoração ao dia de São Vicente que hoje comemora os seus 561 anos.

Relativamente à questão da saúde, a mesma aproveitou para pedir mais médicos, mais enfermeiros, auxiliares e um “hospital que possa dar mais satisfação”. Um outro assunto que o líder considerou muito importante e que merece mais atenção são as “famílias carentes”.

A governante apontou ainda o “número descontrolado” de construções clandestinas que, segundo a mesma, assolam a ilha, dando origem ao que chama de “guetos de tambor” para as populações mais vulneráveis.

Sobre isso, avançou que deve e merece uma atenção muito séria, “possibilitando assim o desenvolvimento e uma política habitacional que reduza drasticamente este flagelo que vai galopando a olhos vistos”.

Ainda na presença do Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, Dora Pires aproveitou para chamar atenção para a necessidade “urgente” de instalações da Assembleia Municipal para a realização das sessões em um espaço digno, já que nas últimas chuvas, lembrou o local esteve a “boiar”.

Ainda no âmbito desta cerimónia a presidente da AM pediu que os estatutos dos municípios sejam revistos, por forma a dar mais autonomia às Assembleias Municipais e evitarem ficar “atrelados” às Câmaras Municipais sem poderem cumprir e realizar as suas ações.

Sublinhou ainda que a necessidade de todos os partidos com assento na Assembleia Municipal terem a “oportunidade de expressar a sua injustiça, de ser a voz dos que os elegeram”, o que segundo a governante, não foi possível.

Por outro lado, o Primeiro-Ministro elencou uma série de obras concluídas, outras por concluir, algumas em andamento e futuros projetos de vários setores que visam o desenvolvimento da ilha.

“Confiamos na capacidade desta ilha para dinamizar a sua economia e criar empregos”, sublinhou o chefe do governo que lembrou que o contexto atual em que vive é de “crises extremamente severas” que afetam o país e o mundo, mas que “mesmo assim durante este período não deixamos de investir”.

Ainda no âmbito desta cerimónia, o presidente substituto da Câmara Municipal de São Vicente, Rodrigo Martins, no seu discurso pediu celeridade nos processos que visam a constituição de um corpo da Polícia Municipal, que segundo avançou, “permitirá certamente a construção de uma sociedade mais saudável e harmoniosa para todos”.

Em jeito de resposta o PM aproveitou para anunciar que já há um protocolo assinado destinado a ações de formação em conjunto com a ilha do Sal. Ulisses Correia e Silva reconheceu que a Polícia Municipal é importante para a autoridade municipal para o cumprimento das posturas municipais.

AC – Estagiária