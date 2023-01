Mundial/Andebol: Cabo Verde perde com Hungria e termina participação no “main round” só com derrotas

22/01/2023 17:54 - Modificado em 22/01/2023 17:54

A selecção cabo-verdiana masculina encerrou a sua participação no “main round” do Mundial de Andebol só com derrotas, após perder hoje com a congénere da Hungria, por 42-30.

Em jogo a contar para a terceira jornada do pote 2, disputado na Scandinavium Arena, na Suécia, Cabo Verde, que perdeu a primeira parte por 22-15, não teve força e engenho para superar os húngaros, que passam a somar seis pontos.

Os húngaros esperam agora o resultado do jogo entre a Suécia (oito pontos), que já tem garantida a presença nos quartos-de-final, e Portugal (cinco pontos), agendado hoje às 18:30, na Scandinavium Arena, na Suécia.

Cabo Verde espera agora do adversário para a definição do 21º a 24º postos da competição, que pode ser a Argentina, os Estados Unidos ou o Irão.

O 28º Campeonato do Mundo de andebol decorre de 12 a 29 do corrente, na Polónia e Suécia e conta com o concurso de 32 selecções. A Dinamarca é a actual campeã em título.

Divisão dos potes:

Pote 1: França, Eslovénia, Espanha, Montenegro, Polónia e Irão.

Pote 2: Suécia, Islândia, Portugal, Brasil, Hungria e Cabo Verde.

Pote 3: Alemanha, Noruega, Holanda, Sérvia, Qatar e Argentina

Pote 4: Egipto, Dinamarca, Bahrain, Croácia, Bélgica e Estados Unidos da América

Os dois primeiros classificados qualificam-se para os quartos-de-final.

