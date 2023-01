The Ocean Race – WindWhisper da categoria V065 foi o primeiro a chegar em Mindelo

22/01/2023 17:26 - Modificado em 22/01/2023 17:26

21 January 2023, WindWhisper Racing Team, first VO65 in Cabo Verde. ©Sailing Energy / The Ocean Race

A embarcação WindWhisper cruzou a linha de chegada às 14:11:14 UTC com um tempo decorrido de 6d 01h 11min 14s, sob a liderança do capitão espanhol Pablo Arrarte e sua tripulação predominantemente polonesa e espanhola.

“Foi um desafio sair inteiro do Mediterrâneo sem quebrar o barco porque tínhamos muito vento – vimos mais de 50 nós – então foi intenso e difícil”, disse Arrarte.

“Tem sido uma corrida incrível. Sabíamos que estávamos fazendo apenas uma perna agora, o que nos permitiu forçar bastante. Estou feliz por termos tido este grupo, com uma boa experiência assim como os jovens, e foi incrível estar lá novamente competindo com as outras equipes. Nós realmente gostamos”.