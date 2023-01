Atirador tira a vida a 10 pessoas em Los Angeles. Há também 10 feridos

22/01/2023 17:33 - Modificado em 22/01/2023 17:33

O ataque ocorreu numa altura em que milhares de pessoas se reuniam para o festival do Novo Ano Lunar.

Um suspeito munido com uma arma de fogo tirou a vida a pelo menos dez pessoas e deixou outras dez feridas em Monterey Park, em Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia, na noite de sábado, segundo adiantou o Los Angeles Times.

Segundo o sargento Bob Boese, do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, aqui citado pela Associated Press, o suspeito é um homem, que continua a monte.

O incidente ocorreu pelas 22h [6h de domingo em Lisboa]. Todas as vítimas mortais foram declaradas no local.

Segundo avançou inicialmente o Los Angeles Times, que citava fonte da polícia, o incidente ocorreu em Monterey Park, a cerca de 12 quilómetros do centro de Los Angeles.

O capitão da polícia de Los Angeles, Andrew Meyer, os 10 feridos foram transportados para o hospital, variando os seus estados de saúde entre “estáveis e críticos”.

Meyer afirmou que as pessoas estavam “a sair do local aos gritos” quando os oficiais chegaram ao local, por volta das 22h30 de sábado [06h30 de domingo em Lisboa].

O agente não fez nenhuma descrição do suspeito, da arma que utilizou ou porque é que a polícia não deu informações sobre o tiroteio durante horas enquanto o atirador permaneceu em fuga.

Meyer avançou ainda que a polícia estava a investigar outro incidente na cidade vizinha de Alhambra para perceber se estavam relacionados, acrescentando ser “demasiado cedo” para saber se o suspeito conhecia as vítimas ou se se tratou de um crime de ódio.

O ataque ocorreu numa altura em que milhares de pessoas se reuniam na cidade para o festival do Novo Ano Lunar.

Ao Los Angeles Times, o dono de um restaurante revelou que três pessoas correram para o seu estabelecimento e pediram-lhe que trancasse a porta porque havia um homem com uma metralhadora na zona.

Segundo o mesmo meio de comunicação social, o tiroteio terá ocorrido num clube de dança.

Noticias ao Minuto