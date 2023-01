Secretário Geral da ONU visita todos os Municípios de Santo Antão

22/01/2023 17:08 - Modificado em 22/01/2023 17:08

O Secretário Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, vista durante este domingo 22 de janeiro, todos os concelhos da ilha de Santo Antão.

Após uma receção no cais pelos três Presidentes de Câmara da ilha, Guterres será recebido no Centro de Interpretação do Território/ Posto do Turismo para um ato cultural e uma visita guiada. De seguida, rumo ao Concelho da Ribeira Grande pela estrada antiga, faz algumas paragens nos sítios panorâmicos e de destaque ao longo dessa via.

No concelho da Ribeira Grande a visita continua pela cidade de Ponta do Sol e Fontainhas, para depois seguir em direção ao Concelho do Paul.

Realçar que a passagem pela ilha, enquadra-se numa visita ao país a convite do Primeiro Ministro de Cabo Verde e a participação como orador principal no Ocean Summit que terá lugar, à margem da passagem do Ocean Race por Cabo Verde, na cidade do Mindelo, até o dia 25 de janeiro de 2023”.

De referir que durante a sua estada no Mindelo, Guterres assegurou ontem, sábado, que é preciso “justiça” para que países como Cabo Verde que nada fizeram pelas mudanças climáticas parem de pagar por elas.

Neste domingo, 22, António Guterres segue para Santo Antão para uma agenda de trabalho na ilha e na segunda-feira, 23, estará de novo Mindelo como um dos convidados da Cimeira dos Oceanos do Mindelo, enquadrada na receção da regata Ocean Race.

AC