Trabalhos de sinalização dos caminhos vicinais já estão a decorrer na ilha de Santo Antão

22/01/2023 17:09 - Modificado em 22/01/2023 17:09

Já arrancaram os trabalhos de campo com vista à colocação da sinalização dos caminhos vicinais da ilha de Santo Antão. Nesta primeira fase, segundo conforme a organização Raízes (Redes Locais para o Turismo Sustentável e Inclusivo em Cabo Verde), se está a fazer o levantamento do património.

Ainda no decorrer dos trabalhos se está a fazer o levantamento dos serviços e equipamentos turísticos ao longo das rotas e comunidades próximas do Tarrafal e Monte Trigo.

Além deste, foi avaliado o estado dos caminhos vicinais e das zonas com potencial para a construção de miradouros e ainda a identificação de pontos de interesse turístico e o levantamento cartográfico.

“Estamos certos de que este será um enorme contributo para a promoção de Santo Antão nos melhores mercados de turismo de natureza, o que levará ao aumento significativo do número de turistas nos próximos tempos”, sublinhou.

Com isso, segundo os promotores deste projeto, significa que haverá mais dormidas, restauração, necessidade de prestações de serviços, transportes e guias turísticos, criando assim “um potencial enorme” para as comunidades por onde os caminhos vicinais começam, passam e terminam.

Raízes acredita que património, ambiente, plantas aromáticas, licores, queijo, natureza, gastronomia, música e histórias “servirão de mote para a criação de empregos e riqueza para as famílias”.

“É importante que todos contribuam para a sinalização e que a recuperação dos caminhos vicinais em Santo Antão seja uma realidade”, exortou.

A ADPM Mértola integra o consórcio responsável por realizar as sinalizações, juntamente com as empresas PATH – Portugal Active Tourism in Holidays e Letras Encantadas Estudos e Projetos, ambas com uma vasta experiência de trabalho na área da criação de percursos e desenvolvimento de recursos turísticos.

O projeto conta com o financiamento do Banco Mundial e é liderado pelo Ministério das finanças/Unidade de Gestão de Projetos Especiais (UGPE).

