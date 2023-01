Ocean Race Mindelo: Veleiro Holcim-PRB, da categoria IMOCA 60 foi o primeiro a chegar em Cabo Verde

21/01/2023 13:05 - Modificado em 21/01/2023 13:05

21 January 2023, Holcim – PRB Team, IMOCA winner of Leg 1, arrives to Cabo Verde. / The Ocean Race

O veleiro da bandeira suíça, Holcim-PRB, da categoria IMOCA 60, é o vencedor da primeira etapa da The Ocean Race, tendo cortado a meta nas primeiras horas da manhã de sábado. A equipe Holcim-PRB, conforme informações do cCapitão francês Kevin Escoffier, assumiu a liderança pouco antes do Estreito de Gibraltar e se manteve no resto do caminho.

E cruzaram a linha de chegada nas águas do Mindelo, Cabo Verde, logo perto das duas horas da madrugada, completando a primeira etapa da regata.

“Estou muito feliz por começar assim. Foi nossa primeira corrida juntos como uma equipe completa e não me arrependo de nenhuma das escolhas. Eles são todos ótimos e juntos fomos para a vitória”, disse o capitão Kevin Escoffier à chegada em Mindelo.

Em segundo lugar na linha estava a 11th Hour Racing Team de Charlie Enright. E em terceiro, o Team Malizia.

Os três primeiros IMOCAs terminaram o primeiro desafio em cinco dias. Os quarto classificados Biotherm e GUYOT environnement – Team Europe deverão chegar ao Mindelo no final da tarde de sábado.

Na classe VO65, a WindWhisper Racing Team polonesa está em uma posição forte à frente da frota sobre a Team JAJO e a Mirpuri Foundation Racing Team.

Todos os três devem terminar na tarde de sábado, com Austrian Ocean Racing – Team Genova, Ambersail 2 e Viva México mais atrás.

Essas equipes estão competindo pela The Ocean Race VO65 Sprint Cup e farão uma pausa em suas atividades de corrida após esta etapa de abertura até a primavera, quando retomarão as corridas em Aarhus, na Dinamarca.

As equipes de navegação são obrigadas a realizar reparos sem o auxílio de suas tripulações de terra nesta parada.

A corrida recomeça em apenas alguns dias, com o início de Cabo Verde da segunda etapa para a Cidade do Cabo, na África do Sul, agendado para a tarde de quarta-feira.

EC/The Ocean Race