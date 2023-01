Futebol Feminino: Cabo Verde goleia Guiné-Bissau (4-0) na abertura do Torneio da UFOA

20/01/2023 20:36 - Modificado em 20/01/2023 20:37

A selecção cabo-verdiana feminina de futebol goleou hoje, no Estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal, a selecao da Guiné-Bissau por 4-0, no jogo de abertura do Torneio da União das Federações Oeste Africanas (UFOA).

Em partida a contar para a primeira jornada do Grupo A, a avançada vá, por duas vezes, Jó e Sasha foram as autoras dos golos de Cabo Verde, que terminou a primeira parte a vencer por 3-0.

A atacante cabo-verdiana vá, futebolista dos Seven Stars, da Praia, foi considerada pela organização da prova a jogadora mais valiosa, MVP, da partida.

Após esta vitória no jogo de estreia, Cabo Verde praticamente conseguiu a passagem para as meias-finais, uma vez que está inserido num grupo com apenas três selecções.

A selecção nacional volta a entrar em campo na próxima terça-feira,24, para defrontar a Mauritânia, esta que no domingo,22, medirá forças com a Guiné-Bissau.

A competição prossegue este sábado, 21, a partir das 15:00, no Estádio Marcelo Leitão, com Senegal – Guiné-Conacri e Serra Leoa – Gâmbia, partidas referentes à primeira jornada do grupo B.

Cabo Verde, Guiné-Bissau e Mauritânia estão inseridas no Grupo A, ao passo que as equipas nacionais do Senegal, da Guiné-Conacri, da Serra Leoa e da Gâmbia partilham o Grupo B.

As selecções da Libéria e do Mali, de acordo com a FCF, cancelaram a participação no Campeonato Africano de Futebol feminino, UFOA.

A prova regional acontece de 20 de Janeiro a 01 de Fevereiro, na ilha do Sal.

Inforpress