Direito de Resposta: MM/MCIC estranha afirmações de porta-voz de um grupo de

profissionais de audiovisual de São Vicente, Jorge Nunes

20/01/2023 20:27 - Modificado em 20/01/2023 20:34

Ao abrigo do disposto no artigo 30o e seguintes da Lei da Imprensa Escrita e de Agências de Noticias, aprovada pela Lei no 73/VII/2010, de 16 agosto, vem o Governo, através do Ministério do Mar e do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, exercer o Direito de resposta sobre a notícia-Profissionais de audiovisual de São Vicente de fora do Ocean Race – “Não houve transparência”, no online Notícias do Norte e da autoria de Elvis Carvalho, publicada no dia 19/01/2023 20:40 – MODIFICADO EM 19/01/2023 20:40, nos seguintes termos: