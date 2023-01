Profissionais de audiovisual de São Vicente de fora do Ocean Race – “Não houve transparência”

19/01/2023 20:40 - Modificado em 19/01/2023 20:40

Os primeiros veleiros da Ocean Race são esperados na cidade do Mindelo, São Vicente, entre sexta-feira e sábado. Neste momento decorrem os últimos preparativos para receber a primeira etapa, de 1.900 milhas náuticas (3.520 quilómetros) que termina na baía do Porto Grande.

E durante estes cinco dias, o Ocean Race Mindelo vai ter 12 espetáculos, conferências, workshops, performances, live streaming, entre outros para dar mais vida na recepção e estadia, da mais difícil prova de circum-navegação à vela por equipas.

E ao que tudo indica, as empresas de São Vicente, que prestam serviço de palco, som, iluminação e vídeo da ilha, ficaram de fora deste primeiro grande evento da ilha.

Indignados com esta situação, já que não houve, sequer, um concurso público para a contratação de empresas de fora, deixando de fora as empresas locais, os responsáveis pelas empresas em declarações à imprensa denunciam o que consideram “falta de transparência e respeito”.

O porta-voz do grupo, Jorge Mendes da Atlantic Sound Production, diz que o facto de estar a acontecer um grande evento em São Vicente, e que terão de ficar parados enquanto são trazidos empresas da capital, os deixa indignados. Algo que segundo os mesmos não faz nenhum sentido.

“Trazem empresas da cidade da Praia para trabalhar no evento. Isso aconteceu sem ter nenhuma comunicação com empresas e sem haver nenhum concurso”, atirou este empresário do ramo.

Defende que se houvesse transparência na escolha das empresas não traziam o assunto ao público.

Questionados se alguma vez tiveram conhecimento de algum concurso dizem que em finais de outubro, foi anunciado que haveria um, mas nunca se falou de mais nada. “Houve empresas que estiveram envolvidas num concurso, mas para contratação de artistas”.

“Que fossem escolhidos por concurso, tendo em conta a melhor proposta”, reitera Jorge Mendes.

E mesmo que houvesse concurso, garantem que era difícil, senão impossível bater de frente com as empresas locais, tendo em conta todas as condições que apresentam.

“Vamos apenas avaliar a logística de trazer uma equipa de fora. Primeiro o custo de transporte entre ilhas. Trazer os contentores com os materiais, a vinda das pessoas, o custo do alojamento e alimentação do pessoal. Não poderiam bater conosco que estamos baseados na ilha. E temos qualidade e competência para tal”, garantem.

Não entendem o motivo de ficarem de fora. “A nível técnico, conseguimos fazer tudo localmente sem importar a mão de obra. A questão não é nem mão de obra. Nem a qualidade ou capacidade de prestarmos o serviço”.

Dizem que o Ocean Race seria a recuperação do tempo perdido, e dos investimentos feitos. “Essa seria uma oportunidade única de todos trabalharmos e recuperar alguma parte do montante investido”.

Outro caminhos

“O ministro da Cultura e do Mar diz que esta é uma situação que o ultrapassa e que a contratação saiu diretamente do gabinete do primeiro-ministro, ou seja, a decisão veio direto de Santiago, por isso toda esta indignação”, alega Jorge Mendes.

A primeira etapa do Ocean Race termina na baía do Porto Grande e a segunda, com destino à Cidade do Cabo, África do Sul, que deverá iniciar-se em 25 de janeiro.

Elvis Carvalho