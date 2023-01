Ocean Race – Organização vai condicionar a navegação na Baía do Porto Grande para evitar incidentes

19/01/2023 20:32 - Modificado em 19/01/2023 20:58

A organização do Ocean Race Mindelo, vai condicionar a navegação na área para evitar incidentes e para tal foi criado uma zona de navegação condicionada na zona onde vão fazer as regatas, entre o Porto Grande e o Ilhéu dos Pássaros.

“É uma zona onde faremos a supervisão com as entidades marítimas, tentar que barcos não identificados e que não tenham nada a ver com a regata não permaneçam nesta zona para que não existam eventuais incidentes”, disse Bruno Santos, diretor da operação do mar da Ocean Race.

Esta é uma das principais preocupações da organização, que garante estar a trabalhar com todas as autoridades marítimas locais, como a Guarda Costeira, a Polícia Marítima, o IMP, o Ministério do Mar e mais todas as forças vivas de segurança.

Estamos a preparar um grande plano de segurança no mar com os barcos todos que vierem de entidades marítimas. Temos um efetivo enorme que nos irá ajudar a manter toda a segurança do evento”, acrescentou Bruno Santos.

São esperados mais de 7.000 visitantes no Mindelo durante os cinco dias da etapa, num evento envolve ainda artesanato, feira de ciências, espetáculos musicais, performances, restaurantes, assim como aspetos culturais, como o Carnaval e uma conferência programada para segunda-feira, com a presença no Mindelo do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

De sexta-feira, 20 a 25 de janeiro, a ilha de São Vicente vai ser o palco da maior e mais antiga regata do mundo, que este ano completa 50 anos.

Elvis Carvalho