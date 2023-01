Novo projeto “Soncent em Moviment” visa promover uma vida saudável em todas as faixas etárias

19/01/2023 20:23 - Modificado em 19/01/2023 20:24

O projeto “Soncent em Moviment”, divulgado nesta tarde de quinta-feira durante conferência de imprensa na Câmara Municipal de São Vicente, visa segundo os seus promotores, promover uma vida saudável. Na sua primeira atividade agendada para o dia 21 de janeiro, próximo sábado, estão previstas palestras na Delegacia de Saúde, na cidade de Mindelo.

O médico especialista em medicina desportiva e mentor do projeto, Humberto Évora, sublinhou que a ideia fundamental parte do princípio que a “atividade física é um protetor benéfico para a saúde”.

“Pretendemos com isso fornecer um instrumento para que a atividade física passe a fazer parte do estilo de vida saudável que engloba vários itens, desde a alimentação saudável, evitar hábitos alcoólicos e tabágicos, entre outros”, explicou o especialista.

Segundo este médico está-se a tentar fazer um grupo de atividades, por um lado, envolvendo palestras, explicando a forma de fazer exercícios físicos de forma consistente, e por outro lado, apontou, vão organizar com o apoio de várias organizações governamentais e não só, atividades para que a população local inicie a sua prática da atividade física.

Ainda no âmbito deste projeto, está agendado para o dia 26 de janeiro a medição da tensão arterial, com parcerias com a Cruz Vermelha, da Morabi, Delegacia da Saúde e os militares.

“Pedimos aos sanvicentimos para aderirem em massa, porque atividade física é fundamental para qualquer sociedade”, disse o vereador do desporto da CMSV que acrescentou que estas atividades não serão realizadas somente em janeiro, mas também no próximo mês de junho.

No próximo dia 29 de janeiro será realizada uma caminhada com trajeto cidade do Mindelo/Lazareto concentração será feita na Praça Estrela. Chegado em Lazareto serão desenvolvidas diversas atividades, nomeadamente futsal, basquetebol, andebol, ginástica, entre outras.

Segundo o delegado do Instituto do Desporto em São Vicente, Adelino Duarte, estas atividades vão promover, acima de tudo, “um dinamismo muito grande” e isso passa por incluir, essencialmente as escolas de iniciação desportiva, grupos de caminhadas, além mini festivais com as escolas desportivas de várias modalidades.

“É fazer com que as pessoas entendam que todos nós podemos não ser desportistas, mas podemos contribuir para que tenhamos uma sociedade cada vez mais saudável, mais proativa e com benefícios”, assinalou Adelino Duarte.

AC – Estagiária