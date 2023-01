Futebol Feminino – Torneio UFOA A : Cabo Verde estreia-se frente ao Guiné-Bissau

O Torneio UFOA A arranca esta sexta-feira e a seleção feminina de futebol vai receber a sua congénere da Guiné-Bissau. O calendário dos jogos para o Campeonato Africano de Futebol Feminino, UFOA A foi definido na manhã desta quinta-feira, através de um sorteio, realizado pela organização CAF e FCF.

Antes da partida inaugural terá lugar uma breve cerimónia de abertura com horário previsto para às 15h00, hora local, no Estádio Marcelo Leitão, ilha do Sal.A partir das 16 horas, desta sexta-feira, 20, Cabo Verde joga com a Guiné Bissau.

O Presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Mário Semedo, aproveitou a reunião para dar as boas vindas a Cabo Verde aos representantes das seis delegações internacionais participantes.

No sorteio ficou definido que Cabo Verde, Guiné-Bissau e Mauritânia formam o Grupo A. Já o Grupo B é constituído por Senegal, Guiné Conakri, Serra Leoa e Gâmbia.

A reunião contou com a presença dos representantes de cada uma das sete equipas participantes, Cabo Verde, Gâmbia, Guiné Conacri, Guiné Bissau, Mauritânia, Senegal e Serra Leoa, que chegaram à ilha do Sal na madrugada desta quinta-feira.

Nesta competição ficaram de fora as equipas de Libéria e Mali que cancelaram as suas participações no Campeonato Africano de Futebol Feminino UFOA A.

Nesta quinta-feira, a seleção feminina de futebol fez os últimos treinos antes da estreia amanhã no torneio UFOA a decorrer na ilha do Sal. Ontem a equipa técnica liderada por Silvéria Nédio ministrou mais duas sessões de trabalho.

