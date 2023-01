FMI aponta que a economia cabo-verdiana está a crescer desde Outubro de 2021

19/01/2023 18:00 - Modificado em 19/01/2023 18:02

O Fundo Monetário Internacional (FMI) conclui que a economia cabo-verdiana está a crescer desde Outubro de 2021, ou seja, em cinco trimestres consecutivos de crescimento positivo, devido sobretudo à recuperação no setor do turismo.

No seu site, o FMI avança que a posição fiscal está melhor e em a relação com a dívida versus Produto Interno Bruto está numa trajetória descendente. As reservas internacionais são adequadas e o setor financeiro continua resiliente, isto é, adapta-se com sucesso à crise, conclui o documento.

No entanto, este organismo faz duas recomendações ao governo que é continuar os esforços para preservar a sustentabilidade fiscal e da dívida. Uma segunda recomendação é acelerar as reformas para ajudar os vulneráveis e apoiar a recuperação económica.

A avaliação do FMI é considerada “altamente positiva” pelo vice-primeiro-ministro e ministro das finanças, Olavo Correia, que lembra que muitas são as entidades que fazem avaliação de Cabo Verde.

“Temos quatro avaliações por ano do FMI. A última está no site da fonte e vocês vão verificar que é uma avaliação altamente positiva em relação ao compromisso de Cabo Verde no quadro do acordo”, mencionou.

O governante adiantou ainda que há um desembolso de mais 15 milhões de dólares americanos, que justificou que o país cumpre com todos os indicadores acordados com o FMI no quadro do programa.

Olavo Correia, em reação à posição do PAICV a propósito da última avaliação da Agência Fitch Ratings de classificação de risco de crédito, assinalou que o governo tem exata noção dos desafios que Cabo Verde tem pela frente.

“O setor empresarial do Estado contribui para reduzir os riscos fiscais, mas também para aumentarmos a eficiência e o nível de serviço que estas empresas prestam ao país. Temos o desafio da diversificação da economia cabo-verdiana para não termos a monocultura do turismo”, acrescentou.

Olavo Correia reitera que 2023 vai ser um ano “complexo e difícil, mas igualmente desafiante”.

AC