Ocean Race anuncia mais nove artistas que vão atuar no evento

19/01/2023 18:04 - Modificado em 19/01/2023 18:04

A organização da Ocean Race anunciou recentemente mais nove grandes artistas que vão abrilhantar este evento que arranca Ocean Live Park no Porto Grande em Mindelo de 20 a 25 de Janeiro. Desde já são artistas muito acarinhados pelo público, incluindo Batchart e Mark Delman, Nelson Freitas, Grace Évora, Ferro Gaita, entre outros.

Dando continuidade aos anúncios dos artistas que vão atuar no Ocean Race, a organização avançou que no sábado, 21, além do artista Dieg, vai ainda atuar Nelson Freitas das 21h às 22h.

Já no dia da chegada da Regata Ocean Race, domingo, 22, o show arrancará a partir das 16h com a Roda de Samba de Djony Do Cavaco, Jenifer Solidade, Anísio Rodrigues e Constantino Cardoso.

Já na segunda-feira, 23, a partir das 19h30, Batchart e Mark Delman, e de seguida Elida Almeida vão poder subir ao palco.

No penúltimo dia, Terça Feira, 24, o dia é reservado às atuações de Grace Évora e Ferro Gaita. E para fechar o último dia do evento, 25, teremos a participação do artista Ilo Ferreira.

Entre as 22h de sexta-feira, 20, e as 16:00 de sábado, 21, os primeiros veleiros da Ocean Race deverão chegar à baía do Porto Grande, no Mindelo e permanecerão em São Vicente até o dia 25, dia previsto para a largada rumo à Cidade do Cabo, na África do Sul.

No evento, estão previstos cerca de 7.000 visitantes que a organização estima acolher no Ocean Village, no parque de contentores de frio da Enapor.

Durante os dias de passagem da regata Ocean Race por Mindelo, a organização do evento, em conferência de imprensa na quarta-feira, avançou que não haverá proibições de circulação e que apenas será criada uma zona de navegação condicionada, supervisionada pelas autoridades marítimas.

Nesta semana, o ministro do Mar, Abraão Vicente exortou os operadores do sector privado a tirarem “maior proveito” da estada da maior regata do mundo, no Mindelo, e fazerem “negócios excepcionais” com a abertura da Ocean Race Village.

AC – Estagiária