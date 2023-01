Cerca de cinco milhões de escudos cabo-verdianos direcionado ao carnaval do Mindelo

18/01/2023 15:55 - Modificado em 18/01/2023 15:56

@ Evaristo

Através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, o governo disponibilizou à Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente (LIGOC-SV) um montante de cinco milhões de escudos cabo-verdianos, com o propósito de conferir maior solidez e previsibilidade à política de incentivo às ao carnaval.

Este acordo de financiamento, segundo uma nota do governo, visa “conferir maior solidez e previsibilidade à política de incentivo às expressões culturais e indústrias criativas, neste caso o carnaval, uma medida adotada pelo Governo de Cabo Verde, em 2017, através de editais de carnaval”.

Esta é uma iniciativa que está enquadrada dentro do Programa de Desenvolvimento da Cultura e das Indústrias Criativas.

O Carnaval 2023 em São Vicente vai contar com o desfile de cinco grupos, tais como Cruzeiros do Norte, Monte Sossego, Estrela do Mar, Flores do Mindelo e Escola de Samba Tropical. Já o grupo Vindo do Oriente este ano não se inscreveu para o desfile oficial do Carnaval 2023.

AC