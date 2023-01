Ceuzany é uma das artistas confirmadas para o Ocean Race

18/01/2023 15:48 - Modificado em 18/01/2023 15:48

A artista cabo-verdiana Ceuzany é a primeira a arrancar o show musical, enquadrado nas atividades para receber a Regata Ocean Race. Além de Ceuzany, estão incluídas atuações do artista Dieg e da Banda “Os Tubarões”, ambos no Ocean Live Park no Porto Grande em Mindelo de 20 – 25 de janeiro.



Cada um dos artistas convidados terá uma hora de atuação, com Ceuzany a dar o pontapé de saída na sexta-feira, 20, a partir das 19h30, juntamente com uma banda.



Ainda no mesmo dia no Ocean Live Park no Porto Grande, a banda “Os Tubarões” vai atuar a partir das 21h até as 22h. No sábado, 21, o cantor Dieg vai atuar a partir das 19h30 até às 20h20.



Em conversa com o Notícias do Norte, a jovem Ceuzany disse ter ficado muito “contente” com o convite e que é uma “honra” poder fazer parte deste evento que tem grande destaque internacional. “Vou levar um repertório de minhas músicas já conhecidas por todos, desde mornas, coladeiras e um funaná”, avançou.



A artista já participou em vários eventos musicais fora do país, nomeadamente na Croácia, Eslovénia, Toscana e ultimamente em Portugal. Recentemente a artista participou no programa “Conversas ao Sul” da RTP-África com a estreia da música “Cabo Verde la fora”. Esta foi a sua segunda participação neste programa.



“Foi uma honra ter participado no programa, onde consegui ser eu mesma”, disse a artista que acrescentou que a sua ida para Portugal não foi na intenção de participar no programa, mas sim foi com o objetivo de ir fazer a foto para o seu álbum que já está pronto.



Sem avançar pormenores, Ceuzany disse que um novo single é esperado no início de março próximo e o novo álbum que será lançado no próximo mês de maio, é composto por oito músicas tradicionais.



Com o seu primeiro álbum a solo, Nha Vida (lançado em 2012, incluindo a faixa último Chance), Ceuzany revelou o seu enorme potencial vocal e talento como intérprete, atraindo grande interesse de profissionais e meios de comunicação nacionais e estrangeiros.



Ilha d’Melodia, seu segundo álbum, destaca ainda mais a qualidade de sua expressão melódica e poder vocal. Neste trabalho, Ceuzany descobre sua alma: cada uma das canções revela as experiências e emoções que moldaram as facetas de sua personalidade.



Importa referir que a Regata Ocean Race 2023 iniciou no domingo passado, em Alicante, Espanha, e tem a previsão de chegar a São Vicente a partir de 21 Janeiro, um dia após a abertura pública do parque de receção dos velejadores, no Porto Grande.



AC – Estagiária