IGAE no terreno para inspecionar padarias

17/01/2023 18:39 - Modificado em 17/01/2023 18:39

Na sequência das denúncias sobre a subida dos preços do pão nas padarias no país, a Inspeção-Geral das Atividades Económicas (IGAE), assegura que se encontra atenta a possíveis especulações no preço de venda do pão na cidade da Praia e em São Vicente.

Neste sentido, a IGAE diz que, hoje, 17 de janeiro, esteve numa ação de fiscalização em diversas padarias da cidade da Praia, tendo sido inspecionadas quatro padarias. E que esta quarta-feira dará continuidade às inspeções às demais padarias. Em São Vicente, uma outra equipa estará no terreno, a partir desta quinta-feira.

A Portaria n.º 64/2010, de 30 de dezembro, no seu artigo 3º (Fixação do peso), ponto 1, diz que “é fixado o peso do pão formato pequeno em 50 gramas e formato grande em 100 gramas”. Diz o ponto 2. “Ficam os operadores do setor obrigados ao cumprimento rigoroso do peso estabelecido de acordo com o número anterior”.

Neste primeiro dia, assegura que constatou-se que o peso do pão carcaça grande está abaixo do peso regulamentado pela portaria em pauta.

Nessas inspeções realizadas, constatou-se ainda não conformidades em três padarias, sendo: licença de funcionamento caducada, não envio de folhas de reclamações, falta de afixação do preço do produto, sobretudo na afixação do preço do pão carcaça pequeno e grande.

Verificou-se que três das quatro padarias fiscalizadas hoje na Praia, aumentaram o preço das carcaças pequenas e grandes.

Já a ADECO assegura que estão a trabalhar no sentido de recolher mais informações junto das padarias, para saber se estes já compraram trigo do novo stock importando, que justifique o aumento do preço. Isso porque, segundo o responsável da ADECO não podem aplicar um aumento de 60 ou mais por cento ao preço do pão se estiverem a utilizar stocks antigos. “Caso se confirmar, podem estar a incorrer no crime de especulação.”