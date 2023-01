Abadá Capoeira: Cerca de 160 alunos de São Vicente e Boavista participam em janeiro nas edições de Batizado e Troca de Cordas

17/01/2023 18:20 - Modificado em 17/01/2023 18:20

O Festival de Arte Capoeira arranca no mês de janeiro nas ilhas de São Vicente e Boavista, após uma suspensão de dois anos, devido à pandemia da covid-19. Nestas próximas edições de Batizado e Troca de Cordas que arrancam a partir do dia 23 na Boavista, cerca de 160 de alunos (crianças e adultos) vão participar nas cerimónias, com o convidado especial, o mestrando brasileiro Cascão. Este ano a cerimónia tem como tema “Família”.

Conforme informações avançadas a este online pelo graduado Nailton Lopes, o pavilhão Seixal na ilha Boavista recebe de 23 a 25 de janeiro esta cerimónia que é organizada pelo instrutor Dumbo. E neste evento, onde vão participar cerca de 70 crianças e 20 adultos, a Escola de Capoeira de Boavista vai também comemorar os 15 anos da escola na ilha.

Relativamente à ilha de São Vicente, o Centro Cultural do Mindelo vai receber este evento de 26 a 29 de janeiro, sob a organização de Nailton Lopes, graduado Pirralho, que prevê contar com a participação de 50 crianças e cerca de 20 adultos.

O tema deste ano, segundo o responsável, é “Família”. “Estamos a fazer várias palestras para mostrar aos nossos alunos a importância da família nas nossas vidas que inclui nosso lar e do meio desportivo que nos dá todo o suporte”, explicou, acrescentando que este tema vai ser trabalhado com crianças e com a sociedade, no geral.

Segundo este graduado, esta cerimónia é uma forma de incentivar os alunos a continuarem nesta modalidade e a chamar a atenção de interessados para fazerem parte do grupo.

“É uma forma de motivar os alunos a praticarem capoeira e incentivar o pessoal a mostrar o valor que copeira tem na sociedade”, disse.

A troca de corda é uma cerimônia em que os estudantes recebem dos mestres a sua graduação pelo desempenho, disciplina e aplicação nas aulas, e as cores das cordas indicam em que nível o capoeirista está.

Neste evento, alguns alunos vão receber corda pela primeira vez, ou seja, vão ser batizados ou avaliados em termos técnicos, e outros vão fazer a troca daquela que já disponham.

A expectativa dos responsáveis para este evento é “alta”, principalmente para os alunos, que segundo o graduado, estão a 2 anos sem fazer batizado e troca de corda, por conta da pandemia.

“Ainda estamos a ativar as escolas com as crianças a regressarem às atividades, apesar de ainda existir um certo receio por parte dos pais”, avançou Nailton Lopes que adianta que as escolas de São Vicente e Boavista estão “supermotivados”.

AC – Estagiária