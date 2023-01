SIMILI pretende um Ocean Race com zero plástico através da promoção de workshops e um projeto piloto

17/01/2023 18:17 - Modificado em 17/01/2023 18:17

Sailing Energy | The Ocean Race

Faltam poucos dias para a chegada da Regata Ocean Race, no Porto Grande Do Mindelo e a SIMILI é a organização escolhida para coordenar a sustentabilidade deste grande evento que vai acontecer de 20 a 25 de janeiro em Mindelo. Com isso, três workshops serão promovidos pela SIMILI que pretende trazer a questão da gestão de lixo e utilização de descartáveis em Cabo Verde.

Em entrevista ao Notícias do Norte, Helena Moscoso, a responsável do projeto SIMILI, que serão Workshops ligadas a reciclagem de papel, reciclagem de vidro e outra a reciclagem de cordas de pesca, agendados para o próximo sábado e domingo, durante o Stopover em Mindelo.

“A maior importância é, sem dúvida nenhuma, o fato de ter sido dada a possibilidade de poder criar um evento sustentável, ou seja, tentar que o evento tenha zero plásticos, tentar dar uma finalidade a aqueles lixos que vão ser produzidos durante o evento”, prosseguiu.

A SIMILI pretende implementar neste evento um sistema de reutilização de copos, onde cada pessoa que entrar no recinto tem que adquirir um copo sob caução que terá um valor de 300$00.

Adiantou ainda que haverá também a separação de lixo por cores que é algo que futuramente querem implementar a nível nacional para se poder fazer reciclagem, e neste evento vai ser feito um piloto deste projeto.

“Já consciencializarmos todas as pessoas que vão participar no evento, desde restauração, voluntários, artesãos para também cumprirem as diretrizes do não uso do plástico”, salientou esta responsável que espera que as pessoas possam cumprir com as diretrizes pretendidas pela SIMILI no evento.

Além disso, espera que Ocean Race tenha muito sucesso a todos os níveis, desde a promoção do destino Cabo Verde e que as intenções da SIMILI sirva para conscientizar as pessoas para não produzirem muito lixo.

Importa referir que a Regata Ocean Race 2023 inicia-se este domingo, em Alicante, Espanha, e tem a previsão de chegar a São Vicente a partir de 21 Janeiro, um dia após a abertura pública do parque de recepção dos velejadores, no Porto Grande.

AC – Estagiária