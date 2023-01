Preço do pão ainda não foi atualizado, mas há quem esteja a praticar novos preços

17/01/2023 00:26 - Modificado em 17/01/2023 00:27

Os preços ainda não foram oficialmente atualizados, mas em São Vicente, há quem esteja a praticar estes preços. O preço do pão de carcaça, de 100 gramas, que é o mais consumido pelos cabo-verdianos, e que tem o preço estabelecido em 18 escudos está a ser vendido por 28 escudos.

Os pães de Trança rustico e integral também de 10 gramas estão a ser vendidos com o mesmo preço, com os panificadores a atribuírem o aumento a uma elevação do custo da farinha.

A diferença de preços, ao que parece muda de ilha para ilha. É que se em São Vicente custa 18 e agora 28. E na cidade da Praia, conforme informações, o mesmo pão de carcaça de 100 gramas, que estava a ser vendido a 10 escudos em muitas padarias e lojas, mas desde esta semana subiu para 15 escudos.

E além de mais caro, o pão de cada dia está mais pequeno. Assim diz quem diariamente procura pelo produto, que é bastante consumido no país. “O preço está muito alto e não estamos a gostar do seu tamanho”, reclamou uma cliente que diz. Que a medida que deveria ser única para os pões, está abaixo do peso.

Contactadas algumas padarias dizem que estão a aguardar para a aplicar o preço, mas que no memento estão a praticar o atual. Contudo lembram que o preso da farinha de trigo subiu drasticamente.

E para fazer o pão, recordam que o produto leva outros ingredientes, como açúcar, óleo, fermento. “Se formos ver o preço do óleo está absurdo. O açúcar também subiu”. E tudo isso dizem são factores que contribuem para o aumento do preço.

A subida dos preços, no caso a farinha de trigo deve-se à atual conjuntura internacional, marcada por restrições na importação da farinha de alguns países europeus, fruto do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, no leste da Europa.

O governo, através do ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, deixou bem claro que a lei proíbe acordos e práticas concertadas entre as empresas e associações para fixar preços, que possam impedir, falsear ou restringir a concorrência.

“E neste sentido, as entidades fiscalizadoras estão e continuarão atentas para intervir lá onde houver necessidade para que a lei possa ser cumprida”, mencionou.

Alexandre Monteiro garantiu, mesmo assim, que o Governo vai prosseguir o diálogo com os operadores da fileira do trigo e da indústria de panificação e procurar “soluções” que possam melhorar a satisfação do consumidor e garantir sustentabilidade da indústria da panificação.