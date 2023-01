Caso VBG do PCA da RTC – Presidente pode ser exonerado do cargo

17/01/2023 00:25 - Modificado em 17/01/2023 00:25

O Presidente da Rádio e Televisão de Cabo Verde (RTC) foi detido esta quinta-feira, 12, por elementos da Polícia Nacional, indiciado de crime de Violência Baseada no Género (VBG).

A detenção de Policarpo Carvalho, conforme avançou o Santiago Magazine surgiu na sequência de uma denúncia feita por familiares e pessoas próximas da esposa, e passou a noite da Esquadra de Investigação Criminal da Polícia Nacional, situada na Prainha.

Em reação a esta situação, o primeiro-ministro disse hoje que situações que indiciam crimes da Violência Baseada em Género (VBG) “não casam com a presença à frente de uma instituição como a RTC”, e que cabe à Comissão Independente tomar uma posição. Instado a pronunciar sobre a alegada prática da VBG a que o presidente do conselho de administração da RTC, Policarpo Carvalho, está a ser indiciado, Ulisses Correia e Silva afiançou que o Conselho Independente, que nomeia e exonera o presidente do conselho de administração da RTC, “é que vai ter que tomar uma posição”

“Eu creio que a decisão terá de ser tomada em sede própria”, referiu o primeiro-ministro. O presidente da RTC foi detido na quinta-feira, 12, por elementos da Polícia Nacional, indiciado da prática de três crimes de Violência Baseada no Género (VBG), tendo inclusive sido já apresentado ao Tribunal da Praia.

Policarpo Carvalho, que foi presente no último sábado ao tribunal, está a ser indiciado pela prática de três crimes de violência baseada no género agravado.