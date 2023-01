Dentistas querem a criação da Ordem dos Médicos Dentistas de Cabo Verde

17/01/2023 00:13 - Modificado em 17/01/2023 00:13



Associação Cabo-verdiana de Médicos Dentistas pretende criar uma comissão instaladora da Ordem dos Médicos Dentistas de Cabo Verde, um projecto que vai ser “socializado” hoje com a ministra da Saúde.

O documento de 36 páginas, segundo avançou à Inforpress a presidente da associação, Carmelinda Gonçalves, apresenta os estatutos que acreditam ser importantes para nortear a ordem e garantir a protecção aos profissionais da área.

“São vários estatutos, desde a sua criação, códigos de conduta, das assembleias, dos prazos, ou seja, tem a ver com toda a dinâmica do exercício da profissão do médico dentista em Cabo Verde”, detalhou.

Segundo a dentista, a concretização desta organização é um objectivo que a classe muito anseia alcançar e que a sua materialização vai permitir desenvolver os critérios e oferecer serviços de qualidade à população. “Porque uma classe organizada, com os direitos e todas as regalias, estará muito bem protegida”, defendeu.

A médica disse que o projecto vai ser hoje “socializado” com a ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, acrescentando que além do código deontológico, um outro tema a ser discutido com a governante é a retirada da fixação dos preços dos serviços nas clínicas privadas, e que passa a ser regulada pela Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS).

“A classe dos médicos dentistas quer que se reveja a fixação dos preços, algo que vamos aqui conversar, porque a medida fere as boas práticas da concorrência”, defendeu, sublinhando que deveriam consultar a classe ao abordar uma lei com grandes impactos no sector privado a nível nacional, e que inclusive poderá baixar a qualidade dos serviços prestados.

A odontologia é a especialidade médica que se dedica ao estudo dos dentes e das gengivas e ao tratamento das suas doenças. Esta disciplina encarrega-se de tudo o que se refere ao aparelho estomatognático, formado pelo conjunto dos órgãos e dos tecidos que se encontram na cavidade oral e em parte do crânio, da cara e do pescoço.

Inforpress