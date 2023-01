Torneiro da UFOA: Selecionadora nacional define lista final das convocadas – Quatro dispensadas

16/01/2023 00:24



A selecionadora nacional de futebol, Silvéria Nédio, definiu hoje a lista das 23 convocadas para o Torneio das Seleções Seniores Femininas da UFOA, a acontecer de 20 a 29 de janeiro, na ilha do Sal. Da lista das pré-convocadas foram dispensadas quatro futebolistas.

Desde segunda-feira, 9, o combinado nacional esteve a treinar na cidade da Praia, com treinos bi-diários e com 23 das 30 pré-convocadas.

A comitiva nacional viaja hoje para a ilha do Sal, onde vai dar continuidade aos trabalhos e, às 19 selecionadas, irão juntar-se mais quatro jogadoras provenientes de Portugal.

A prova regional vai acontecer de 20 de janeiro a 01 de fevereiro, na ilha do Sal, e, de acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), já há a garantia da participação de Cabo Verde, enquanto País anfitrião, Gâmbia, Guiné Conacri, Guiné Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, Senegal e Serra Leoa.

Lista das convocadas:

Guarda-redes: Nádia (Jovens Unidos) e Jacinta (Seven Stars)

Defesas: Zuzu (Mindelense), Jô (Seven Stars), Evy (Jovens Unido), Romina (Llana – Sal), Varsénia (Seven Stars), Lariza (Llana – Sal) e Leh (ADEC).

Médio: Alcione (Mindelense), Djuá (Mindelense), Grampola (Sevens Stars), Cristy (Real Sociedad) Ruth (Mindelense), Diana (Vitoria SC – Portugal), Sasha (Amora – Portugal) e Edna (Seven Stars).

Avançadas Camoca (Seven Stars), Vá (Seven Stars), Sara (ADEC), Aicha (Mindelense), Tixa (Mirandela – Portugal) e Leo (Atlético Ouriense – Portugal).

