Carnaval 2023: Grupo Montsú espera atrair para o período de preparação um bom número de pessoas

16/01/2023 00:15 - Modificado em 16/01/2023 00:15

O Grupo Carnavalesco Monte Sossego realiza, na próxima sexta-feira, 20, um tradicional assalto nas ruas do Mindelo, São Vicente, para a abertura do Carnaval 2023 e já no sábado, 21, começa a temporada dos ensaios de preparação para o desfile do dia 21 de fevereiro. Os habituais trios estão ainda por agendar.

Em entrevista ao Notícias do Norte, o Vice-presidente e diretor de carnaval do grupo Montsu, Guilherme Reginaldo Oliveira “Regi”, avançou que no dia do assalto será lançada a música do grupo, para no dia seguinte se iniciar os ensaios do grupo. Por enquanto, disse estar a encaminhar bem.

“Desde sempre tem havido um interesse da parte de pessoas em participar nos ensaios. Temos uma adesão média de foliões bastante satisfatória. Os protótipos das roupas já estão nas costureiras”, disse este responsável que espera que durante este um mês de ensaios, venha haver uma participação intensa de pessoas.

O grupo espera fazer um desfile, como sempre, `’contagiante”, que consiga captar a atenção do público que deverá também sentir mais bem representado. “Achamos que a população vai se identificar com o tema que Montsu vai mostrar, cativando o público e o júri que vai estar na rua de Lisboa”, acrescentou.

Importa lembrar que o enredo deste ano é “O povo das ilhas ainda querem um poema diferente para o povo das ilhas” inspirado no poema “Um Poema Diferente” do Poeta, Escritor, Político, Diplomata e Mindelense Onésimo Silveira.

Neste carnaval de 2023, o grupo projeta levar para da cidade do Mindelo, “as reivindicações constantes do Povo das ilhas, enquanto constituintes desta nação, enquanto cidadãos…, por seus mais variados direitos, numa eterna luta, por uma sociedade mais justa e igualitária, de todos e para todos”.

AC – Estagiária