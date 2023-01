Carnaval 2023: Flores do Mindelo almeja ensaios com dinâmica diferente para atrair mais foliões

16/01/2023 00:13 - Modificado em 16/01/2023 00:15

Este ano com o enredo “Renascer num voo”, o Grupo Recreativo Flores do Mindelo arranca com os ensaios já amanhã, segunda-feira, dando início a sua preparação para o grande dia 21 de fevereiro, Dia do Carnaval. Este ano a logística dos ensaios é diferente, com outra dinâmica, a fim de arrastar mais foliões para os ensaios. Estas e outras novidades serão esperadas durante a preparação.

Conforme informações avançadas pelo grupo, os ensaios iniciam amanhã, 16, a partir das 19h30, no clube Castilho, e este ano, a ideia é trazer um projeto novo com elementos novos, a fim de trazer uma “dinâmica diferente, um carnaval diferente, melhor do que em edições anteriores”.

O porta-voz do grupo, Stiven Évora, avançou que o grupo pretende trazer mais foliões, além de outras melhorias, tais como a união da melhor batucada da edição anterior e de Flores de Mindelo durante os ensaios.

“Brevemente ficaremos a anunciar os ensaios técnicos. Teremos ensaios com grupos de carnaval convidados, tais como Montsú, Estrela do Mar, Escola de Samba Tropical, Cruzeiros do Norte”, avançou.

Após o interregno de dois anos, Flores do Mindelo espera desde já ensaios divertidos, com mais folia. “Além de ser preparação para competição, também é importante viver o carnaval, após a paragem de 2 anos devido a pandemia”, salientou.

No dia 21 de fevereiro, o grupo espera trazer “bom carnaval” que está na expectativa dos foliões, um “carnaval equilibrado “. “Mesmo que ficamos em último lugar, queremos mostrar que está posição não é errado, mas sim onde devemos refletir e melhorar todos os anos para trazermos, novidades e melhorias”, finalizou.

Relativamente à música do grupo, Flores do Mindelo a considerou um “trabalho árduo” realizado por cinco “jovens promissores”, que estão a ter o primeiro contato com produção musical para carnaval.

Recorde-se que Flores do Mindelo apresentou no dia 9 de janeiro, o seu enredo para o Carnaval 2023, música “Dôs Cara”, e elenco completo, exibindo assim dois reis (Augusto Duarte, mais conhecido por Kailony, e Willian Évora), duas rainhas (Laurinda Cardoso e a outra é uma surpresa) e duas princesas (Aniete Faria e Mirna Chantre).

Adriella Fortes, Vânia Monteiro, Edirlene Mota, Mirna Chantre, Milla Cruz e Aniette Faria são as seis musas do grupo. Já Janny Silva é uma das damas.

AC – Estagiária