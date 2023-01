Cabo Verde celebra Dia da Liberdade e da Democracia com sessão solene

12/01/2023 23:34





O 13 de janeiro é a data em que, pela primeira vez, em 1991, os cabo-verdianos. exerceram o seu direito de voto nas primeiras eleições multipartidárias, após 16 anos em regime de partido único.



As primeiras eleições multipartidárias no arquipélago foram ganhas pelo Movimento para a Democracia (MpD), partido que regressou em 2016 ao poder após 15 anos na oposição e ao qual a data está mais associada.



A sessão solene especial realizada pela Assembleia Nacional mantém-se e está previsto, esta quinta-feira, 13, um conjunto de intervenções na referida cerimónia que será presidida pelo Presidente da República, José Maria Neves.



A sessão solene contará com os discursos dos líderes dos três partidos políticos com representação parlamentar, do presidente da Assembleia Nacional e a entoação do hino nacional a ser feita pela banda militar.



A cerimónia contará com a presença do primeiro-ministro, presidente do Tribunal Constitucional, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, os membros do Governo, os deputados nacionais, o corpo diplomático em Cabo Verde e representantes das organizações internacionais, as altas entidades e autoridades civis, militares e religiosas e entre outros.



É de salientar que o 13 já era feriado nacional, mas desde 2017 que o parlamento cabo-verdiano celebra a data com uma sessão solene especial, para reconhecer e dignificar uma das datas mais significativas para o país, a par do Dia da Independência, celebrado a 05 de julho.



