Cabo Verde estreia-se a vencer no Mundial de Andebol frente ao Uruguai por 33-25

12/01/2023 18:15 - Modificado em 12/01/2023 18:22

@Federacao-Caboverdiana-de-Andebol

Cabo Verde conseguiu, hoje, 12 de janeiro, a sua primeira vitória num Mundial de desportos coletivos, na estreia da competição em jogo que aconteceu no Scandinavium, Gotemburgo, na Suécia, num jogo que a seleção uruguaia saiu na frente.

Entre empates sucessivos, a seleção nacional conseguiu sair na frente quando vencia por 8-7. A seleção nacional acabou por mostra-se mais eficaz no jogo e conseguiu aumentar a distância no placar e terminou a primeira parte a vencer por 17-11. Na segunda parte, os Tubarões Azuis, parte mantiveram o mesmo ritmo e estabeleceram o resultado final em 33-25, no primeiro jogo do Grupo C.

Os adversários de Cabo Verde, Suécia e Brasil jogam esta noite.

Os melhores marcadores do jogo foram Gualther Furtado, que apontou seis dos 33 golos dos tubarões azuis, seguido de Felisberto Landim e Elledy Semedo, com cinco golos cada.

Marcaram ainda, Admilson Furtado, Nelson Pina e Paulo Moreno com três golos cada. O capitão Leandro Semedo e Rafael Andrade marcaram dois.

Os restantes foram apontados por Felisberto Landim, Edmilson Araújo, Edmilson Gonçalves, Gilson Correia.

Nesta segunda participação em Mundiais, os “Tubarões Azuis” vêm de um segundo lugar no campeonato africano, realizado em julho de 2022, no Egito. Fizeram a final contra os anfitriões, os egípcios, semifinalistas em Tóquio 2020.

O treinador sérvio Ljubomir Obradovic, convocou os seguintes jogadores:

Élcio Fernandes – Balonmano Torrelavega (Espanha)

Luís Almeida – Estrela da Amadora (Portugal)

Edmilson Gonçalves – 1º de Agosto (Angola)

Paulo Moreno – SL Benfica (Portugal)

Elledy Semedo – HB Red Boys (Luxemburgo)

Gualther Furtado – Club Cisne (Espanha)

Leandro Semedo – SL Benfica (Portugal)

Edmilson Garcia – Alverca (Portugal)

Edmilson Araújo – Sporting CP (Portugal)

Nelson Pina – CF os Belenenses (Portugal)

Felisberto Landim – Vitória de Setúbal (Portugal)

Délcio ‘Dedé’ Pina – Marítimo (Portugal)

Gilson Correia – Chev Diekirch (Luxemburgo)

Paulo Jorge Andrade – Nazaré Dom Fuas (Portugal)

Ivo Santos – Bergister FC (Alemanha)

Rafael Andrade – Póvoa AC (Portugal)

Bruno Landim – Al Taraji (Arábia Saudita)

Flávio ‘Fetê’ Fortes – Grenoble SMH (França)

Admilson Furtado – Póvoa AC (Portugal)

Neste Mundial, Cabo Verde está no grupo C, com Brasil, Uruguai e Suécia. Os jogos nesta primeira fase são:

Cabo Verde x Uruguai – 12 de janeiro (quinta-feira) – Gotemburgo (Suécia) – 16:00;

Cabo Verde x Suécia – 14 de janeiro (sábado) – Gotemburgo (Suécia) – 18:30;

Cabo Verde x Brasil – 16 de janeiro (segunda-feira) – Gotemburgo (Suécia) – 16:00.

Os horários são de Cabo Verde.

O Campeonato Mundial de Handebol Masculino de 2023 começou em 11 de janeiro, com o vencedor do evento garantindo um lugar direto nos Jogos Olímpicos Paris 2024.

As 32 melhores seleções do mundo se enfrentam em oito grupos, com a atual campeã mundial, Dinamarca e a campeã Olímpica, França, como as duas grandes favoritas.

Elvis Carvalho