Pão mais caro a partir desta quinta-feira com o aumento do preço da farinha de trigo

12/01/2023



A farinha de trigo produzida pela Moave está mais cara desde ontem, quarta-feira, uma aumento de cerca de quase 60% do saco de 25 quilos. O saco de farinha de trigo de primeira aumentou de 2890, fixados em Março do ano passado, para 4600$00. Com isso, o preço do pão deverá duplicar.

A diretora-geral da MOAVE recorda que o custo de produção tem aumentado desde o início da pandemia da covid-19, mas sem repassagem para o consumidor devido ao subsídio do governo pelo congelamento do preço.



O pão tem sido um dos alimentos mais presentes na alimentação dos cabo-verdianos. No entanto, mais uma vez o preço deste produto volta a sofrer mais um aumento.



Em entrevista à rádio pública, Vera da Luz explicou que no mês de Fevereiro do ano passado, houve um aumento do trigo internacional em 40%, mas a empresa usufruía de um donativo do Estado, comprando assim a um preço que lhes permitiu ponderar com a importação que fizeram, havendo assim um aumento de somente 19%.



“Mas de Fevereiro a esta data, estamos com aumento de cerca de 55%. Este restante que vai compor os 59%, representa do aumento de energia elétrica em Cabo Verde, aumento dos preços dos transportes”, explicou



Vera da Luz realça que ao custo do mercado internacional, a Moave considera na estrutura de preço a atualização salarial dos trabalhadores.



“Com os aumentos para tentar manter o poder de compra, anualmente ajustamos os salários dos funcionários a nível das inflações para evitar a perda do poder de compra do pessoal no mercado”, acrescentou.



Questionado a partir de quando começou a haver subvenção, a responsável respondeu que esta já vai no seu terceiro ano, com início em 2021.



Uma resolução do conselho de ministros 123/2022 de 29 de Dezembro passado, apenas manteve o congelamento do milho por mais 6 meses. Com isso, um saco de 50 kg de milho é mantido pelos importadores no valor de 2360 escudos até 30 de Junho próximo.



C/RCV