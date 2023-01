Brasil apoia Cabo Verde nome de “Pelé” para o Estádio Nacional

12/01/2023 17:02 - Modificado em 12/01/2023 17:34

O governo brasileiro manifestou, na tarde desta quarta-feira, 12, o seu “apoio institucional” à iniciativa do Executivo cabo-verdiano em batizar o Estádio Nacional, situado em Monte Vaca, com o nome “Pelé”, em homenagem a Edson Arantes do Nascimento, o futebolista brasileiro mundialmente conhecido, vencedor de três Copas do Mundo, falecido recentemente.



Em nota, o governo de Cabo Verde avançou que esta intenção do governo brasileiro agora de Luís Inácio “Lula” da Silva foi manifestada esta quarta-feira, 11, através de um Ofício do Ministério da Cidadania, enviado ao Embaixador de Cabo Verde acreditado no Brasil, José Pedro Chantre D’Oliveira, e assinada pela Ministra de Estado do Desporto, Ana Beatriz Moser, reconhecendo esta iniciativa do Governo cabo-verdiano “como convergente aos objetivos” da administração federal brasileira.



Importa referir que no passado dia 4 de Janeiro, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou a intenção de atribuir o nome de Pelé ao Estádio Nacional, localizado nos arredores da cidade da Praia.



No entanto, este anúncio provocou uma onda de descontentamento por parte de muitos cabo-verdianos que são contra a atribuição do nome “Pelé” ao Estádio Nacional.



O Noticias do Norte consultou, hoje, a plataforma “change.org” intitula-se “Não queremos o nome do Estádio Nacional como “Estádio Pelé” e observou que neste momento 2549 pessoas já assinaram a petição online.



Nascido em 23 de Outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, no Brasil, Pelé foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira e jogou pelo clube brasileiro Santos e pelo Cosmos, dos Estados Unidos.

O anúncio foi feito através de uma mensagem colocada na sua conta oficial na rede social Facebook que já originou um recorde de mais de 4.400 comentários na mesma, sobretudo críticos dessa intenção, por não ser uma figura cabo-verdiana, pela ausência de ligações entre o arquipélago e o antigo futebolista ou até pelo facto de o estádio não estar certificado pela FIFA para jogos internacionais devido ao estado da relva.

“Cabo Verde e Brasil têm uma história e cultura ‘que andam de mãos dadas, considerando que são dois países irmãos, ligados pela língua e por identidades muito similares'”, justificou na sua mensagem o primeiro-ministro, acrescentando que Pelé “foi e será uma referência” no Brasil, na lusofonia e no resto do mundo.

O executivo liderado por Ulisses Correia e Silva deu conta da intenção de renomear o recinto, construído pela China, inaugurado em 2014 e com uma capacidade para cerca de 15 mil espetadores, como “homenagem e reconhecimento” a Pelé.

No mesmo dia, o presidente da FIFA manifestou a sua gratidão a Cabo Verde pela iniciativa de dar o nome de Pelé ao Estádio Nacional, numa mensagem deixada na sua conta do Instagram.

“Muito obrigado, Cabo Verde! Quero agradecer ao senhor primeiro-ministro, Ulisses Silva, ao ministro do Desporto, Carlos do Canto, e à Federação Cabo-verdiana de Futebol, na pessoa do seu presidente, Mário Semedo, o facto de Cabo Verde ter anunciado a intenção de dar o nome de Pelé ao Estádio Nacional”, pode ler-se na nota deixada por Gianni Infantino na rede social.

AC – Estagiária