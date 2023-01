Mundial de andebol: Cabo Verde estreia-se esta quinta-feira frente ao Uruguai

11/01/2023 23:12 - Modificado em 11/01/2023 23:13



A seleção de Cabo Verde faz a sua estreia no mundial de andebol, esta quinta-feira, dia

12, frente ao Uruguai.

Na sua segunda participação consecutiva, os tubarões azuis, do andebol, traçaram com principal objetivo passar para a segunda fase da competição e melhorar a sua classificação do ranking mundial de Andebol.

O 28º Campeonato do Mundo de andebol vai ser disputado de 12 a 29 de Janeiro na Polónia e na Suécia e vai contar com a participação de 32 seleções, sendo a Dinamarca a atual campeã em título.

Na segunda jornada, marcada para o dia 14, a nossa seleção defronta a equipa anfitriã, a Suécia, e termina a primeira fase no dia 16, em que terá pela frente o Brasil seleção com quem, teoricamente, irá disputar o segundo lugar do grupo C.

Divisão dos grupos:

Grupo A: Espanha, Montenegro, Chile e Irão.

Grupo B: França, Polónia, Arabia Saudita e Eslovénia

Grupo C: Suécia Brasil, Cabo Verde e Uruguai

Grupo D: Islândia, Portugal, Hungria e República Tcheca

Grupo E: Alemanha, Qatar, Servia e Argélia

Grupo F: Noruega, Macedónia do Norte, Argentina e Holanda

Grupo G: Egipto, Croácia, Marrocos e Estados Unidos da América

Grupo H: Dinamarca, Bélgica, Bahrain e Tunísia.