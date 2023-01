Santo Antão: Aterro melhorado inaugurado até finais de Janeiro/princípios de Fevereiro – associação dos municípios

11/01/2023 17:36 - Modificado em 11/01/2023 17:36

A Associação dos Municípios de Santo Antão recebe, hoje, provisoriamente, do empreiteiro, o aterro melhorado desta ilha, devendo a inauguração acontecer até finais de Janeiro ou nos princípios de Fevereiro.

A informação foi avançada à Inforpress pelo presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão, António Aleixo, que explicou que esta associação vai pedir ao Ministério do Ambiente para proceder agora à avaliação do projeto, seguindo-se depois a inauguração ainda em janeiro ou no arranque do próximo mês.

O aterro melhorado, construído nas proximidades da Ribeira Brava, na fronteira entre os municípios do Porto Novo e Paul, representa um investimento de 18 mil contos, financiado pelo Governo e foi concebido para servir os três municípios de Santo Antão, onde, por ano, são produzidas mais de quatro mil toneladas de lixo.

A construção do aterro melhorado, que se insere no quadro do plano operacional de gestão dos resíduos para Santo Antão, consiste na construção de um trilho de 650 metros e um espaço onde passará a ser depositado todo o lixo produzido nos três concelhos desta ilha.

A infraestrutura contempla ainda a construção de um muro para impedir que o lixo depositado seja arrastado para o mar e uma vedação com 800 metros de comprimento para impedir que animais entrem no espaço.

O aterro melhorado de Santo Antão substitui a lixeira intermunicipal desta ilha que fica, também, nas imediações da Ribeira Brava, que será transformada numa zona florestal, depois que os municípios removerem todo o lixo depositado neste espaço ao longo dos anos.

A Associação dos Guias do Turismo de Santo Antão tem estado a alertar para a necessidade de se fechar a lixeira intermunicipal, que, segundo esta associação, representa “uma desmoralização para o turismo” nesta ilha.

Inforpress