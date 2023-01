Criminalidade: “O governo tem que reconhecer que no combate a criminalidade, falhou” – PAICV

11/01/2023 17:34 - Modificado em 11/01/2023 17:34





O deputado e líder do PAICV, Rui Semedo, afirmou, hoje, na primeira sessão parlamentar deste ano, que o governo precisa reconhecer que falhou no combate à criminalidade no país e que são precisas novas respostas para resolver esta situação que tem preocupado, principalmente a população da cidade da Praia.



Rui Semedo reagia às intervenções do deputado Euclides Silva do Movimento para a Democracia e do Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha. Euclides Silva afirmou na sua intervenção que o deputado Denis Almeida do PAICV não conhece a cidade da Praia, por isso “não pode falar mal da capital no parlamento”.



Para o líder do principal partido da oposição, é “desrespeitoso” fazer tal afirmação, quando qualquer deputado pode fazer as suas observações.



“Qualquer deputado de qualquer ilha, qualquer círculo eleitoral deve falar de criminalidade no país e na capital e dizer que um deputado que não é da capital não pode falar de criminalidade na Praia, é desrespeitoso”, afirmou Rui Semedo.



Este líder lembra que a população da Praia está a ser amedrontada, está a passar dificuldades, devido a onda de criminalidade que tem colocado em causa a segurança dos praienses.



Por isso, este político pede a todos os partidos com assento parlamentar que tenham mais respeito às famílias que têm sofrido com perdas de membros por conta de assaltos nas ruas e dentro da própria casa, no local de trabalho, lojas assaltadas, pessoas sequestradas, além de desaparecimento de pessoas.



“Acho que a primeira coisa que devemos fazer, enquanto políticos, é reconhecer que a situação é muito grave. A partir daqui todos nós nos juntamos para resolver este problema”, sublinhou o parlamentar.



No tocante ao conjunto de medidas que governo vem implementado, Semedo afirma que estes não têm surtido efeitos, “são ineficazes e sem resultados”, e que mesmo assim o executivo “defende que ataca a criminalidade com as mesmas medidas que não estão a ter resultados”.



O PAICV considera que esta é “uma atitude irresponsável” e o que o governo deve fazer é reconhecer que no combate à criminalidade, “falhou”. “Essas falhas têm que ser resolvidas com novas respostas, e não com as antigas”, recomendou.



Relativamente ao domínio de implementação de projetos que visam a melhoria das condições socioeconómicas, nomeados pelo Ministro Paulo Rocha, Rui Semedo salientou que apesar destas melhorias, “a criminalidade acontece todos os dias e há pessoas a morrer”.



Com isso, aproveitou para pedir mais respeito pelas famílias que perderam membros. “Se nós as respeitarmos, aceitamos que a situação é grave e juntamos para trabalhar para melhorar a situação porque como está não pode ficar”, destacou.



No discurso de abertura do debate, Paulo Rocha garantiu que “o governo reitera o seu compromisso com o reforço da segurança e o combate à criminalidade e, como tal, permanece focado na necessidade premente de apostar continuamente no reforço das medidas de prevenção, de patrulhamento e de reação policial rápida, no aprimoramento da nossa capacidade de fiscalização e de atuação sobre os focos e fontes de intranquilidade e de insegurança pública”.



AC – Estagiária