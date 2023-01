Recinto desportivo de Fonte Francês em estado de abandono – moradores apelam para a sua recuperação

10/01/2023 19:51 - Modificado em 10/01/2023 19:51

Alguns moradores da localidade de Fonte Francês na ilha de São Vicente chamam atenção às entidades para a recuperação urgente do polidesportivo local que se encontra em estado de degradação e de abandono.

O Notícias do Norte esteve no local e pôde constatar que o recinto carece de cuidados, colocando em risco a integridade física, principalmente de crianças que, segundo moradores, são os únicos que vão ali brincar.

No local é visível notar o estado do piso que se encontra em péssimas condições, o portão de ferro parcialmente danificado, bancadas e paredes com rachaduras e um pouco destruídas, infiltrações, além de muita terra, pedaços de vidros e pedras no chão.

Alguns moradores que residem ao redor do espaço lembram que esta placa já viu dias melhores e que hoje se resume ao “abandono” e que precisa urgentemente ser reparado.

“Há que se fazer algo para trazer mais alegria à nossa juventude. Apesar do estado em que se apresenta, ainda algumas crianças continuam a brincar neste local que não tem a mínima segurança”, comentou o morador João Dias, de 67 anos.

Já Maria Salomé que se considera “uma das fundadoras de Fonte Francês”, ou seja, uma das primeiras moradoras desta localidade desde 1960, contou ao Notícias do Norte que a construção do polidesportivo foi a mais acertada, mas “infelizmente” está num estado lastimável.

A mesma contou que já presenciou várias atividades no local que movimentavam muito a zona. “Nesta localidade havia muita atividade com a placa a receber várias atividades que alegravam e divertiam principalmente os mais jovens. Sem contar que muitas senhoras vinham vender seus produtos em dias de muita movimentação”, lembrou Maria Salomé.

O jovem Hernany Rocha avançou que os desportistas locais têm procurado outros recintos desportivos em outras localidades para os treinos, “enquanto este está a cair aos pedaços”

Além da importância da sua reparação, Hernany é de opinião que caso os trabalhos sejam feitos é muito importante ter alguém que vigie o local durante 24h, a fim de evitar vandalismo.

Ivan Monteiro tem 40 anos, mas é jogador de futebol e recentemente mudou-se para a Fonte Francês. Para este atleta é lamentável ver o estado em que se encontra o espaço. “Pelo que notei o espaço deixa muita falta aos jovens locais e esta zona tem muitos jovens”, disse.

José Luís que é amante do futebol também partilha da mesma opinião e fez questão de lembrar que o recinto foi inaugurado durante o mandato do falecido Onésimo Silveira. Lembra que somente as pinturas traziam um ar diferente na infraestrutura.

Projeto para o recinto Desportivo

Em declarações à rádio pública, o presidente do Clube Desportivo de Fonte Francês, Américo Lopes, disse estar ciente dos problemas naquele espaço. “Temos feito um esforço para tentar remodelar a placa desportiva junto da Câmara Municipal, mas isso tem revelado um pouco difícil”, afirmou.

O mesmo lembra que o clube reuniu com o ministro do desporto no ano passado e que no mês de novembro visitou o local para constatar in loco a real situação desta infraestrutura.

“Naquela altura o ministro lançou-nos o desafio de reformular o projeto que já havíamos apresentado na cidade da Praia. Neste momento temos uma arquiteta que está a desenvolver o projeto que é um pouco ambicioso”, explicou.

Américo Lopes garante que, neste momento o projeto está em andamento e que em breve vai estar pronto para de seguida fazer a sua apresentação. O clube junto de parceiros está em fase de mobilizar algum financiamento.

AC – Estagiária